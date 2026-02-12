Μαρινάκης για επεισόδιο με δημοσιογράφο: Μαθήματα κράτους δικαίου δεν δεχόμαστε από αυτούς που διαστρεβλώνουν την αλήθεια

Με αιχμές κατά της «παραπληροφόρησης» και των «συκοφαντικών τοποθετήσεων που βαφτίζονται ερωτήματα», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση που δέχθηκε την Πέμπτη (12/02) κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή την αντιπαράθεση που προκλήθηκε με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για το ναυάγιο της Χίου.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «με τον μανδύα του ερωτήματος γίνονται τοποθετήσεις συκοφαντικές ή παραπλανητικές», υποστηρίζοντας πως ο δημοσιογράφος προέβη «αυθαίρετα σε συμπέρασμα» ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήθεν παραδέχθηκε αποτροπή από το Λιμενικό.

«Μαθήματα κράτους δικαίου από αυτούς που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, δεν θα δεχτούμε», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «μπαχαλάκηδες που ποντάρουν στο χάος, στην αποσταθεροποίηση, υπάρχουν παντού».

Απαντώντας στις αντιδράσεις που ακολούθησαν -κυρίως από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ- ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε ότι απείλησε τον δημοσιογράφο και υποστήριξε πως άλλο πράγμα είναι μια ερώτηση και άλλο μια τοποθέτηση που οδηγεί σε συμπεράσματα.

Όπως είπε, το ερώτημα ήταν αν υπήρξε αποτροπή ή όχι, όμως η διατύπωση «μόλις παραδεχθήκατε ότι το Λιμενικό έκανε αποτροπή» δεν συνιστά ερώτηση.

«Αν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ερώτηση, θα μπορούσαμε κι εμείς να ρωτάμε: “Μήπως είστε απατεώνας, μήπως είστε κλέφτης;”», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «λαθροχειρία» που, όταν γίνεται με δόλο, μπορεί -κατά την εκτίμησή του- να συνιστά συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Παύλος Μαρινάκης έθεσε και το ζήτημα της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, λέγοντας πως, εφόσον κάποιος θεωρεί ότι θίγεται, ο νόμος προβλέπει τα ένδικα μέσα, απορρίπτοντας παράλληλα τη ρητορική περί SLAPP.

«Είναι SLAPP ένα εξώδικο; Γιατί είναι καταχρηστικό;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει ότι -κατά την άποψή του- στόχος της συγκεκριμένης τοποθέτησης ήταν «να φύγει από εδώ με την παραπλανητική εικόνα ότι οι λιμενικοί έκαναν pushbacks και σκότωσαν 15 ανθρώπους».

Επικαλέστηκε, μάλιστα, προηγούμενες υποθέσεις που, όπως είπε, διακινήθηκαν με «παραποίηση δεδομένων», αναφερόμενος ενδεικτικά στη «μικρή Μαρία» και στα Τέμπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις αντιδράσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι επικρίνουν την κυβέρνηση επειδή επικαλέστηκε δικαίωμα που προβλέπει ο νόμος, ενώ -όπως ανέφερε- στο παρελθόν το κόμμα είχε καταθέσει αγωγές και μηνύσεις κατά δημοσιογράφων.

«Κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς; Μαθήματα κράτους δικαίου από εκείνους που διαστρεβλώνουν καθημερινά την αλήθεια δεν δεχόμαστε», είπε.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση του Χρήστου Αβραμίδη για δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης ανάκλησης διαπιστεύσεων πολιτικών συντακτών ή «φόρμουλας» που θα περιόριζε τις ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Όχι».