ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ: Εγκληματίες δεν έχουν θέση στα Πανεπιστήμια – Η αστυνομία έκανε τη δουλειά της

Αναφορά στα εκτεταμένα επεισόδια που έλαβαν χώρα πέριξ του ΑΠΘ έκανε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας τα επεισόδια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ δύσκολη ταυτοποίησης προσώπων, για να κάνει η Δικαιοσύνη τη δουλειά της, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά θα την κάνει καλά.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι εγκληματίες συλλαμβάνονται θα πρέπει να υπογραμμιστεί, καθώς δείχνει όπως είπε ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ακόμη ότι σε περίπτωση που προκύψει ότι κάποιοι από τους εμπλεκόμενους έχουν και τη φοιτητική ιδιότητα, τότε όπως είπε θα έχουν και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις, όπως αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας.

Απαντώντας στις ερωτήσεις για το αν τελικά είχε δοθεί ή όχι άδεια από την διοίκηση του ΑΠΘ για το πάρτι είπε: «Δεν δόθηκε άδεια για το πάρτι».

