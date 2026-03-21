Μαρινάκης για ΕΦΚ στα καύσιμα: “Δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι που θα βάλει σε κίνδυνο για δημοσιονομικά της χώρας”

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή που έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων, αλλά και τις κινήσεις της κυβέρνησης μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί.

Όπως ανέφερε αρχικά μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ «δυστυχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μια σειρά από κρίσεις. Αυτή φαίνεται πως είναι από τις πολύ σοβαρές, με προεκτάσεις οι οποίες είναι αρκετά έως πάρα πολύ επικίνδυνες, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Η εμπειρία από τις προηγούμενες κρίσεις δείχνει ότι πρέπει να έχεις συνεχώς το νου σου να “διαβάσεις” την έκταση και τη διάρκεια».

Και πρόσθεσε: «Θυμίζω ότι, όταν κληθήκαμε να διαχειριστούμε τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, σχεδόν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα φώναζε να δοθούν όλα τα χρήματα από νωρίς, με αποτέλεσμα τους επόμενους μήνες να μην υπήρχε η δυνατότητα στήριξης. Εδώ, λοιπόν, έχουν ληφθεί κάποια πρώτα μέτρα, όπως το πλαφόν στο καύσιμο και στα είδη σούπερ μάρκετ. Καθημερινά, το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί τα δεδομένα σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και με βάση τις εξελίξεις για επόμενη παρέμβαση».

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα που ζητά η αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος προς τον κόσμο που μας βλέπει, γιατί η ανησυχία τους είναι ιερή. Ένας άνθρωπος που βλέπει τα πάντα να αλλάζουν γύρω του και ανησυχεί λόγω του κόστους ζωής που είναι αυξημένο, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε κάτι που θα βάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας».

Και συμπλήρωσε: «Καταρχάς, να πούμε ποιοι είναι αυτοί που το ζητάνε από την αντιπολίτευση και ποιοι είμαστε εμείς που απαντάμε. Αυτοί που το ζητάνε ως κόμματα, το ζητάνε χωρίς να το κοστολογούν και μάλιστα, όταν είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου, δεν είδαμε να κάνουν τέτοιες φοροελαφρύνσεις. Αντίθετα, ειδικά η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, αύξησε και επέβαλε 30 φόρους. Ποιοι είμαστε εμείς; Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμεσους φόρους».

«Ποια είναι τα κριτήρια για να πάρεις μια απόφαση;», διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας: «Πρώτον, να βγαίνει ο λογαριασμός, γιατί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης φέρνει περίπου 4 δισ. το χρόνο στο κράτος έσοδα. Το δεύτερο κριτήριο είναι να εξασφαλίσεις ότι θα φτάσει σε αυτόν που κάνεις τη μείωση, δηλαδή στον καταναλωτή. Και υπάρχει και μια τρίτη ανάγκη, ότι αντιμετωπίζεις μια κρίση. Να στηρίξεις παραπάνω αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους. Αυτούς δηλαδή που κάθε ευρώ παραπάνω στο βενζινάδικο κοστίζει πολύ».

Μάλιστα σχολίασε ότι «όταν κριθεί αναγκαίο θα έχουμε μια δεύτερη σειρά ανακοινώσεων», χωρίς, ωστόσο, να είναι σε θέση να δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.