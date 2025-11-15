Μαρινάκης για αναβάθμιση από Fitch: H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο

Για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αλλά και για τις αντιδράσεις που προκαλεί το «οξύμωρο» μεταξύ θετικών δεικτών και πίεσης που αισθάνεται μεγάλο μέρος της κοινωνίας, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» με τους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασσιμάτη στο ΕΡΤnews.

Απαντώντας στην ερώτηση πώς γίνεται από τη μία να αναβαθμίζεται η οικονομία και από την άλλη τα νοικοκυριά να ανταποκρίνονται με δυσκολία είπε ότι «αν δει κανείς όλη την εικόνα και όχι τη μισή, το ένα φέρνει το άλλο», σημειώνοντας ότι «ο καλύτερος τρόπος να πεις ένα ψέμα είναι να πεις τη μισή αλήθεια» τακτική που, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολουθεί η αντιπολίτευση από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σημείωσε ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση την αφετηρία της χώρας. «Δεν εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 ούτε στη Ζυρίχη ούτε στο Λουξεμβούργο. Παρέλαβε μια οικονομία που είχε πληγεί βαθιά και σταδιακά ανεβάζει το επίπεδο».

Παραδέχτηκε ότι το στατιστικό για τους μισθούς ισχύει, πρόσθεσε όμως τα στοιχεία που, όπως είπε, δεν αναφέρει η αντιπολίτευση:

Αύξηση μέσου μισθού 28% την τελευταία πενταετία

Αύξηση κατώτατου μισθού 36%

Σωρευτικός πληθωρισμός περίπου 20% την ίδια περίοδο

«Ακόμα και με τον πληθωρισμό, το καθαρό διαθέσιμο ατομικό εισόδημα έχει αυξηθεί 11%, ποσοστό τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου», τόνισε.

Ως τον πιο «ειλικρινή» δείκτη για την πραγματική κατάσταση των πολιτών, ανέδειξε τον δείκτη ατομικής κατανάλωσης της Eurostat. «Εκεί δεν είμαστε δεύτεροι από το τέλος. Είμαστε έβδομοι, με σημαντική βελτίωση. Στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Υπογράμμισε ότι η χώρα έχει προοδεύσει αλλά χρειάζεται να συνεχίσει. «Ο στόχος είναι να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν πρέπει ούτε να πανηγυρίζουμε ούτε να μηδενίζουμε. Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί πολύ και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια».

Η χώρα ακολουθεί τη λογική της αύξησης των εισοδημάτων και όχι αυτό που υποστηρίζει η αντιπολίτευση να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας, είπε ο κ. Μαρινάκης. «Ακολουθούμε τον δρόμο της αναβάθμισης της οικονομίας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Σχολιάζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και την κριτική του προς τον πρωθυπουργό, ανέφερε ενδεικτικά: «Ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι “προτιμά να αφιερώνει χρόνο σε δικογραφίες, διαλόγους φραπέ, απομαγνητοφωνήσεις υποκλοπών, τις εξελίξεις στα Τέμπη και τη στήριξη της κλεπτοκρατίας”» και πρόσθεσε: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ο ίδιος και απαράλλαχτος ο κ. Τσίπρας», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «στον θυμό φαίνεται ο χαρακτήρας».

Υπενθύμισε ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός δύο υπουργών που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί» και ότι «όλη η δυσοσμία στο υπουργείο Δικαιοσύνης την περίοδο εκείνη φέρει τη σφραγίδα του».

Αναφέρθηκε επίσης στον ποινικό κώδικα τονίζοντας πως «ο ίδιος ο κ. Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να περάσει έναν ποινικό κώδικα, με τα αποτελέσματα που είχε όπως έχει πει και ο κ. Κοντονής. Ήρθαν στη δημοσιότητα συγκεκριμένες υποθέσεις αποφυλακίσεων. Αυτά δεν είναι οικονομία είναι το ηθικό κομμάτι, το κομμάτι των σκανδάλων».

Αναφερόμενος στη δήλωση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, υπογράμμισε ότι «ανέφερε ξεκάθαρα πως ζήτημα διαφθοράς υπάρχει σε όλη την Ευρώπη» και πως «η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές είναι άψογη».

«Μίλησε για 6.000 υποθέσεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκ των οποίων κάποιες αφορούν και την Ελλάδα. Σε όλα αυτά θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση», σημείωσε.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν έκρυψε τίποτα κάτω από το χαλί», προσθέτοντας πως «παραδεχθήκαμε ότι υπήρξε αποτυχία σε μεγάλο ποσοστό. Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη πριν καν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.»

Νομοσχέδιο για την ΕΡΤ – «Είμαι υπερήφανος που το εισάγω»

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, τόνισε ότι είναι το πρώτο μετά από 12 χρόνια και έχει στόχο «να κάνει την ΕΡΤ θετική και νομοθετικά, όπως είναι στην πραγματικότητα στα μάτια των τηλεθεατών».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η ΕΡΤ καταγράφεται από διεθνείς οργανισμούς ως «ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα στην Ελλάδα».

Όπως είπε, στις ευρωεκλογές «δεν υπήρξε καμία παραβίαση στην κατανομή χρόνου» για τα κόμματα.

Μέρος των ετήσιων πλεονασμάτων θα επιστρέφεται στους εργαζόμενους της ΕΡΤ «υπό την προϋπόθεση της χρηστής διοίκησης».

Επιπλέον, το νομοσχέδιο, λύνει το ζήτημα των ανείσπρακτων ανταποδοτικών τελών του 2014σήμερα, τα οποία πλέον θα εισπράττονται από την ΑΑΔΕ.

Ενισχύει τη διαφάνεια στις κρατικές καμπάνιες «κάθε κρατική διαφήμιση θα δημοσιοποιείται πριν και μετά».

Προβλέπεται ακόμα, μεταφορά του αρχείου της ΕΡΤ στα σχολεία, με στόχο την αξιοποίησή του ως σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ιδρύεται Κέντρο Καινοτομίας (Innovation Group) και ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ ανά την Ελλάδα.

Τέλος, χαρακτήρισε «ιερά» τα 3 ευρώ του ανταποδοτικού τέλους. «Δεν πάνε πια σε βαρέλι δίχως πάτο. Με χρηστή διοίκηση επιστρέφουν στους πολίτες και στους εργαζόμενους. Η ΕΡΤ έχει φτάσει 16 εκατομμύρια θεάσεις τον μήνα».