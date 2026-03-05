MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ετοιμότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εντατικοί έλεγχοι στα καύσιμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προληπτικά μέτρα για να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία, εξετάζουν τα αρμόδια υπουργεία, που βρίσκονται σε ετοιμότητα για τον σκοπό αυτό, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επάρκεια σε όλα τα προϊόντα είναι πλήρης και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. «Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές», διαμήνυσε.

Η κυβέρνηση πραγματοποιεί διαρκώς ελέγχους στην αγορά καυσίμων. «Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα», είπε.

Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Βίντεο: Αυτή είναι η μυστική υπόγεια πόλη του Ιράν γεμάτη με πυραύλους που… τρομάζει τον πλανήτη

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Θρίλερ στο Μπαλί: Αποκεφαλισμένο πτώμα εικάζεται ότι ανήκει στον απαχθέντα γιο Ουκρανού μεγιστάνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Τζιτζικώστας για Μέση Ανατολή: Να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πατρίδες τους

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Διάγγελμα Χριστοδουλίδη: Πολύτιμη η βοήθεια Ελλάδας, Γαλλίας – Μιλάμε και με άλλους συμμάχους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

53χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος – Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Διάσημη TikToker απαντάει αν είναι τρανς: Ήθελα πραγματικά να αποφύγω αυτή τη συζήτηση