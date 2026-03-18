Μαρινάκης: Επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, έχουμε σχέδιο για όλα τα ενδεχόμενα

Για τις ραγδαίες εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές του στην αγορά μίλησε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Τώρα που έρχεται μια κρίση, είναι ευκαιρία να δούμε τι έλεγαν κάποιοι. Είναι αυτονόητο να έχεις μια οικονομία που έχει έσοδα και αντέχει σε μια κρίση; Όχι βέβαια. Κάποιοι το απαξίωναν αυτό. Η στήριξη των πολιτών δεν έρχεται από τον ουρανό», είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Για το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τόνισε πως «για να το κάνουμε μονομερώς πρέπει να υπάρξει άλλος ένας φόρος».

«Ο ΕΦΚ για το πετρέλαιο φέρνει δισεκατομμύρια έσοδα στη χώρα. Πρέπει να γίνει στην Ευρώπη μια συζήτηση για τη μείωση του ΕΦΚ», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση για ρήτρα διαφυγής ώστε να μπορούν τα κράτη να πάρουν αποφάσεις ενδεχομένως και τη μείωση του ΕΦΚ. Πρέπει να αποφασίσουν οι εδώ από που θα χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό».

«Επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί. Μια οριζόντια μείωση του ΕΦΚ θα ωφελούσε παραπάνω όσους έχουν παραπάνω τη δυνατότητα να καλύψουν μια σημειακή αύξηση της βενζίνης. Δεν είμαστε στο σημείο ανακοίνωσης μέτρων. Έχουμε σχέδιο για όλα τα ενδεχόμενα», σχολίασε.