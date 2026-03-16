MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία είναι γεωγραφικά περιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά σε καμία περίπτωση το Στενό του Ορμούζ.

Στην επιχείρηση μετέχουν πλοία από την Ελλάδα και την Ιταλία, με βασικό στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο, καθώς μετέχει μόνο σε επιχειρήσεις όπως οι «Ασπίδες», που είναι υπό την αιγίδα της ΕΕ.

Παράλληλα, η Ελλάδα απευθύνει κάλεσμα προς το Ιράν να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμη η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η επιστροφή στη διπλωματία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Πύργος: Σήμερα η κηδεία του 18χρονου Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Αυστραλία και Ιαπωνία “δεν σχεδιάζουν” να στείλουν πλοία στο Στενό του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αθήνα: Χειροπέδες σε 50χρονο που είχε στην κατοχή του αρχαίους αμφορείς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνελήφθη μεταναστών στην Αλεξανδρούπολη – Μετέφερα παράνομα τέσσερις αλλοδαπούς

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Πακιστάν για φονικό πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά, στην Καμπούλ