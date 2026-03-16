Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ

«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία είναι γεωγραφικά περιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά σε καμία περίπτωση το Στενό του Ορμούζ.

Στην επιχείρηση μετέχουν πλοία από την Ελλάδα και την Ιταλία, με βασικό στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο, καθώς μετέχει μόνο σε επιχειρήσεις όπως οι «Ασπίδες», που είναι υπό την αιγίδα της ΕΕ.

Παράλληλα, η Ελλάδα απευθύνει κάλεσμα προς το Ιράν να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμη η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η επιστροφή στη διπλωματία.