Μαρινάκης: Δεν θέλουμε διεκπεραιωτική αναθεώρηση, τα κόμματα του κέντρου να δείξουν αν έχουν αποβάλει το κακό παρελθόν του

«Εμείς δεν θέλουμε μια διεκπεραιωτική διαδικασία αναθεώρησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει αναθεώρηση με μέγιστη δυνατή συναίνεσης για νέο μοντέλο διακυβέρνησης» είπε το μεσημέρι της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ειδικά σε τέσσερα σημεία:

Το πρώτο να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές και εμπόρους ελπίδας, να μην επιτρέπει να ψηφίζονται προϋπολογισμοί που παράγουν υπερβολικά ελλείμματα. ΤΟ “δώστα όλα” του 1980 να μείνει ως μια παλιά ανάμνηση. Για μένα είναι μια μάχη που κάθε κόμμα πέριξ του κέντρου θα αναμετρηθεί με την ιστορία και είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι το κακό παρελθόν το απέβαλαν είτε θα πετάξουν τη μπάλα στην εξέδρα και θα δείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει

Το δεύτερο το άρθρο 86: Δεν πρέπει να περνάει μόνο από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών η παραμομπή κυβερνητικού στελέχους στη δικαιοσύνη

Τρίτο το άρθρο 16: η Ελλάδα είχε μείνει εξαίρεση με την Κούβα, να μην χαθεί άλλη ευκαιρία όπως το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ

Τέταρτο όλα όσα πρέπει να κάνουμε για την ηγεσία της δικαιοσύνης

«Στόχος μας είναι να γίνει μια πιο διευρυμένη συζήτηση» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος έκανε ξεχωριστή αναφορά στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων: «Η αξιολόγηση θα είναι μια πολιτική μάχη που θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμαμ στο 2030 ή αν είναι κολλημένα στο παρελθόν. Είναι η ώρα να συνδέσουμε το θέμα της αξιολόγησης με το Σύνταγμα και τη συζήτηση περί μονιμότητας».

Όπως είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, «με δήλωσή του νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τη συζήτηση για την Συνταγματική αναθεώρηση. Όπως τόνισε, «το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα κείμενο «ζωντανό». Δεν παύει, ωστόσο, να ανήκει στον 20ο αιώνα. Συνεπώς είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Κλιματική Κρίση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86, στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να είναι γενναία και τολμηρή, να απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά «στην ανάγκη ύπαρξης δικλείδων που θα εγγυώνται την δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση, αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων. Ώστε η χώρα να μην διολισθήσει ποτέ ξανά στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού. Αυτά που κρύβουν τις ολέθριες συνέπειες που προκαλούν. Κάτι που, δυστυχώς, έχουμε πληρώσει ακριβά».

Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια εμβληματική περίοδο στην ιστορία του κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι υποχρέωση όλων των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.