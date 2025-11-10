MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μετά το «ουδέν σχόλιον» του Μεγάρου Μαξίμου ήρθε και το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απέφυγε να προχωρήσει σε οποιονδήποτε σχολιασμό για τα όσα ανέφερε χθες Κυριακή ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά», ήταν η λιτή απάντηση του κ. Μαρινάκη κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σημειώνεται πως ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του χθες, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, δηλώνοντας ότι «σταθμίζει την κατάσταση» και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του «όταν έρθει η ώρα».

Ο κ. Σαμαράς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στη σημερινή Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε για αλαζονεία, επισημαίνοντας ότι το κυβερνών κόμμα έχει «πάρει τον δρόμο προς τα βράχια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή, με ηγεσία αποφασισμένη, με εθνικό όραμα και συνέπεια.

