Μαρινάκης: Δεν απάντησα στον Δένδια, το θέμα μεγεθύνθηκε

Με ήπιους τόνους αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Νίκο Δένδια, μιλώντας για μεγέθυνση του θέματος.

«Η αποσπασματική παράθεση μέρους ομιλιών ή συνεντεύξεων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Επισήμανα ότι είναι μια ομιλία που παρέθετε το κυβερνητικό έργο και στη συνέχεια βγήκαν τίτλοι ότι απάντησα στον Υπουργό Άμυνας», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Μιλώντας στους πολιτικούς συντάκτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος στο κόμμα και στην κυβέρνηση που να μην θέλει άλλη μια νίκη. Στο τέλος αποφασίζουν οι πολίτες. Δεν μπορεί να θυμηθεί κάποιος κυβέρνηση δεύτερης 4ετιας με τέτοια ανθεκτικότητα. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσουν οι πολίτες».

Ερωτηθείς για την κριτική του Μακάριου Λαζαρίδη στον Νίκο Δένδια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ένα κυβερνητικό στέλεχος που είναι και εκλεγμένος βουλευτής πολύ καλά κάνει και πηγαίνει στις κομματικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι μεγεθύνθηκε το θέμα. Στόχος είναι με τα παραδοτέα να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Η κυβέρνηση αυτή είναι μπροστά με διψήφια ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσουν οι πολίτες», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα

Ερωτηθείς για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης «αναγκάζεται να αμύνεται. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα».

«Ασχολούμαστε πολύ με το δένδρο και χάνουμε το δάσος. Χάσαμε πάρα πολλά χρόνια για να εχουμε μια κυβέρνηση που κάνει το αυτονόητο στα πανεπιστήμια», είπε, σημειώνοντας ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να εμποδίζουν την είσοδο σε κανέναν.

«Μην δημιουργήσουμε άβατα στην υγεία», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι εάν οι ενέργειες συνιστούν ποινικά αδικήματα, θα το δουν οι αρμόδιες αρχές.

Για συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι μια σημαντική συνάντηση. Είναι από τους λίγους ΥΠΕΞ που συναντάει για δεύτερη φορά τον Αμερικανό ομολογο του. Αυτό λέει κάτι για την αποτελεσματικόττητα της εξωτερικής πολιτικκής. Η καλλυτερη απάντηση για όσους είχαν σπεύσει να μιλήσουν για απομόνωση της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Όπως είπε, στη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, οι εξελίξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αστεία τα δημοσιεύματα περί κατάργησης του θρησκευτικού όρκου.

Για τις εκταφές θυμάτων των Τεμπών

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν θα μπει σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς. «Ως προς τη συγκάλυψη θυμάστε που κατέληξε πέρυσι αυτό το αφήγημα. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα βγάλει χρονοδιάγραμμα για τα φωτογραφικά έγγραφα με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή, που χαρακτήρισε «ιστορικά αρχεία Ελλήνων πατριωτών».

Ερωτηθείς για τις απώλειες κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέφερε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», και ότι «μέσα σε μόλις πεντε χρόνια έχουν απορροφηθεί 25,4 δις. Εχουν εκπληρωθεί το 55,3% των οροσήμων».