Μαρινάκης: Ας αποφασίσει η αντιπολίτευση αν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, η δίκη για υποκλοπές αφορά ιδιώτες

Απαντήσεις στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές και στις ανησυχίες του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά έδωσε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης. Ταυτόχρονα επιβεβαίωσε και την είδηση ότι έρχεται στην Ελλάδα ο Εμμανουέλ Μακρόν για ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο ertnews και στον Απόστολο Μαγγηριάδη, τόνισε: «Στο ΠΑΣΟΚ ας αποφασίσουν αν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη γιατί εμείς στην κυβέρνηση την εμπιστευόμαστε εν συνόλω» είπε ο κ. Μαρινάκης εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη δίκη και η απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες. «Η συγκεκριμένη δίκη και η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες και μάλιστα είναι σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου, για την οποία τότε είχαν κάνει λόγο για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση -εν συνόλω από την αντιπολίτευση- η οποία είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για τους κρατικούς λειτουργούς και φορείς και είχε παραπέμψει τους εν λόγω ιδιώτες σε δίκη. Σε συνέχεια αυτής της διάταξης και αυτής της έρευνας, έγινε η δίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη, από τους ανεξάρτητους δικαστές και εισαγγελείς και ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό. Αυτό δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε δηκτικά πως «απ’ ό,τι φαίνεται λειτουργεί η δικαιοσύνη για ακόμα μία φορά. Παίρνει τις αποφάσεις της». Υπογράμμισε δε ότι «από κει και πέρα, σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς των επισυνδέσεων και έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει ένα πολύ πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και πιο θωρακισμένο νομικό πλαίσιο».

Κάλεσε δε την αντιπολίτευση να αποφασίσει: «Ή αποδεχόμαστε την έρευνα αυτή εν συνόλω ή καθόλου. Εμείς σεβόμαστε απόλυτα κάθε απόφαση δικαιοσύνης»

Για την προαναγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι θα καταθέσει αίτημα για νέα εξεταστική επιτροπή καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και πριν από ένα μήνα είχε προαναγγείλει προ ημερησίας και δεν προχώρησε στην κατάθεση του αιτήματος. «Τώρα θέλει εξεταστική ξανά. Αν θεωρεί ότι υπάρχουν νέα στοιχεία εδώ είμαστε να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν έχουμε απορρίψει τίποτα από πριν, δεν έχουμε δογματική αντίληψη» είπε για να προσθέσει ωστόσο ότι «για ακόμη μια φορά η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη βουλή και τη δημόσια συζήτηση σε απέραντο δικαστήριο γιατί θέλει να υποκαταστήσει την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένων προτάσεων».

Θα απαντήσουμε σε κάθε αίτημα επισήμως όταν συνοδεύεται από νέα στοιχεία. Δεν υποβαθμίζουμε την υπόθεση των υποκλοπών αλλά δεν θα μετατρέψουμε την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο γιατί έτσι το θέλει η αντιπολίτευση, προκειμένου να καλύψει τα δικά της κενά» είπε με έμφαση ο κ. Μαρινάκης για να προσθέσει: «Όχι να λογοδοτεί η πολιτική για μια δικαστική απόφαση αντιπαράθεσης που αφορά ιδιώτες».

Ο Π. Μαρινάκης διευκρίνισε επίσης ότι από την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύνδεση ΕΥΠ και predator.

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα που σε ανάρτησή του είπε πως «γλίτωσαν ο ηθικός και εκτελεστικός αυτουργός» και πως «θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη», ο κ. Μαρινάκης σχολίασε σκωπτικά: «Ο κ. Τσίπρας αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ίσως έχει αποφασίσει να γυρίζει την καριέρα του ως δικαστής ή εισαγγελέας, αλλά έχει ξεπεράσει το ηλικιακό όριο που δικαιούται κάποιος να κάνει αίτηση».

Έσπευσε να υπενθυμίσει ότι «επί ημερών του κ. Τσίπρα λειτουργούσαν υπερυπουργεία δικαιοσύνης στο Μαξίμου και υπήρξε πρωθυπουργός δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών. «Ο κ. Τσίπρας είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει υποδείξεις κράτος δικαίου» τόνισε.

Για την κριτική του Αντώνη Σαμαρά και την απάντηση Μητσοτάκη για «επαγγελματίες ανησυχούντες» ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ήταν πολύ σαφής ο πρωθυπουργός». Σημείωσε δε ότι η κυβέρνηση οφείλει κάθε κριτική που ακούει να την επεξεργάζεται καθώς «υπάρχουν πεδία να διορθώσουμε» όμως ξεκαθάρισε ότι στα εθνικά θέματα και στην άμυνα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κριτική «που φτάνει όρια της ισοπέδωσης και άρνηση η οποία είναι αντίθετη στην πραγματικότητα».

Για την συμφωνία με Chevron σημείωσε ότι «καμία τέτοια συμφωνία δεν επηρεάζει κατ’ ελάχιστο κυριαρχικά δικαιώματα».

Για τα Τέμπη, ο Π. Μαρινάκης επεσήνμανε ότι είναι λογικό ο κόσμος να απαιτεί δικαιοσύνη καθώς «είναι το πιο υγιές συναίσθημα». Υπενθύμισε ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί από την ίδια τη δικαιοσύνη, καθώς τώρα ξεκινά η δίκη για την εθνική τραγωδία. όπου είναι κατηγορούμενοι 36 άνθρωποι, οι 33 για κακούργημα ανάμεσά τους και δύο διατελέσαντες υπουργοί οι οποίοι θα δικαστούν από τον φυσικό τους δικαστή. «Εκεί θα δοθούν οι απαντήσεις, από την δικαιοσύνη, όχι από τηλεδικαστήρια ή αυτόκλητους δικαστές που δημοσιολογούν» κατέληξε.