Μαρία Συρεγγέλα: Ένα κοινωνικό μήνυμα απέναντι στη χυδαιότητα και το μίσος στον δημόσιο λόγο

Με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, επέλεξε να μεταφέρει τη συζήτηση από μια μεμονωμένη προσωπική επίθεση στο ευρύτερο και βαθιά ανησυχητικό φαινόμενο της χυδαιότητας στον δημόσιο λόγο. «Υπάρχουν στιγμές που ο δημόσιος λόγος δυστυχώς ξεπερνά κάθε όριο και σ’ αυτό δε θα μείνω σιωπηλή», επισημαίνει.

Στόχος ήταν η παρέμβασή της να εκπέμψει ένα καθαρό κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα για τα όρια που δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνιούνται, ακόμη και στις πιο έντονες στιγμές της πολιτικής αντιπαράθεσης. «Η δημόσια έκφραση ευχών βίας ή θανάτου, και μάλιστα προς παιδιά, συνιστά απαράδεκτη εκτροπή από κάθε όριο πολιτικού και κοινωνικού πολιτισμού. Η διαφωνία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας· η στοχοποίηση ανηλίκων, όμως, δεν αποτελεί άποψη αλλά πράξη βαθιάς ανευθυνότητας και απανθρωπιάς».

«Στην πολιτική υπάρχει αντιπαράθεση, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει και σκληρή κριτική και είναι απόλυτα φυσιολογικό, άλλωστε αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν πρέπει όμως να ξεφεύγει και να ξεπερνά τα όρια και να φτάνει στη χυδαιότητα, στο μίσος και στην απανθριωπιά», επισημαίνει. Δεν μπορεί όμως να ανεχθεί τη διολίσθηση στη χυδαιότητα και το μίσος, ιδιαίτερα όταν ο δημόσιος λόγος χάνει κάθε μέτρο και κάθε στοιχειώδη ανθρωπιά. «Τέτοιες εκφράσεις ως μητέρα, δυστυχώς με σοκάρουν βαθιά. Κι όχι μόνο ως μητέρα αλλά και ως άνθρωπο», λέει.

Όπως επισημαίνει, τέτοιες συμπεριφορές δεν προσβάλλουν μόνο ένα πρόσωπο, αλλά τραυματίζουν συνολικά την ποιότητα της δημόσιας ζωής και αγγίζουν τον ίδιο τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Για τον λόγο αυτό, τονίζει ότι ούτε οι πολιτικές δυνάμεις ούτε η κοινωνία πρέπει να μένουν σιωπηλές απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

«Η δημοκρατία δοκιμάζεται καθημερινά. Δοκιμάζεται από τον τρόπο που εκφραζόμαστε, το πώς αντιδρούμε, το πώς χειριζόμαστε την πολιτική αντιπαράθεση. Θεωρώ ότι εμείς οι πολιτικοί, γιατί πολιτικοί είμαστε μόνο για το χρονικό διάστημα που μας ψηφίζει ο λαός, γονείς όμως είμαστε για όλη μας τη ζωή», τονίζει.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει, επίσης, στην ανάγκη να αντιμετωπίζεται ο δημόσιος διάλογος με σοβαρότητα, καθαρότητα και ευθύνη, χωρίς μίσος και χωρίς διαχωρισμούς, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές.

Με το βίντεο που ανήρτησε η Μαρία Συρεγγέλα κάνει μια παρέμβαση με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα. Μια υπενθύμιση ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε και αντιδρούμε στον δημόσιο χώρο είναι ζήτημα δημοκρατίας, πολιτισμού και ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.