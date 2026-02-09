MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρέβα Μητσοτάκη: Εξιτήριο από το ΚΑΤ μετά το διπλό χειρουργείο στα χέρια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εξιτήριο έλαβε σήμερα από το ΚΑΤ η Μαρέβα Μητσοτάκη όπου νοσηλεύτηκε μετά από διπλή χειρουργική επέμβαση στα χέρια.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι για το ατύχημα που είχε το Σάββατο στην Ιταλία η σύζυγος του πρωθυπουργού, είχε μιλήσει νωρίτερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Περαστικά στη Μαρέβα Μητσοτάκη και στον πρόεδρο που είναι στο πλάι της συνεχώς, από την πρώτη στιγμή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά, εμπιστεύθηκε το ΕΣΥ».

Μαρέβα Γκραμπόφσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 λεπτά πριν

Πρόεδρος ΕΑΥΘ σε Δημογλίδου: Έχουμε καταθέσει πρόταση για χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κρήτη: Έβρισε και γρονθοκόπησε την 60χρονη μητέρα του στο κομμωτήριό της

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τριγμοί στη Βρετανία από την υπόθεση Επστάιν: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Στάρμερ

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Μπέττυ Μαγγίρα: Πολλά από αυτά που θα πούμε και θα κάνουμε στη σκηνή της Eurovision θα συζητηθούν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπρησμού στα Χανιά – Tρεις συλλήψεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 λεπτά πριν

Στουρνάρας: Δεν θα θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την απόφαση για το Νόμο Κατσέλη