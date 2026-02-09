Μαρέβα Μητσοτάκη: Εξιτήριο από το ΚΑΤ μετά το διπλό χειρουργείο στα χέρια

Εξιτήριο έλαβε σήμερα από το ΚΑΤ η Μαρέβα Μητσοτάκη όπου νοσηλεύτηκε μετά από διπλή χειρουργική επέμβαση στα χέρια.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι για το ατύχημα που είχε το Σάββατο στην Ιταλία η σύζυγος του πρωθυπουργού, είχε μιλήσει νωρίτερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Περαστικά στη Μαρέβα Μητσοτάκη και στον πρόεδρο που είναι στο πλάι της συνεχώς, από την πρώτη στιγμή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά, εμπιστεύθηκε το ΕΣΥ».