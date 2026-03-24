Μάντζος σε Πλεύρη: Πατριωτισμός δεν είναι οι εμφυλιοπολεμικές κορώνες, αλλά να αγωνιστείτε για την εθνική ασφάλεια της χώρας

Τις πρόσφατες δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη σε ομιλία του στο Κιλκίς την Κυριακή σχολίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» στο Mega με τη Νίκη Λυμπεράκη το βράδυ της Δευτέρας (23/3).

Ο Δημήτρης Μάντζος τοποθετήθηκε επί των πρόσφατων δηλώσεων του Θάνου Πλεύρη σε ομιλία του στο Κιλκίς την Κυριακή, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «απαράδεκτες, ανιστόρητες, εμφυλιοπολεμικές. Είναι μισαλλόδοξες δηλώσεις που, 43 χρόνια μετά την εθνική συμφιλίωση και την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, στοχεύουν στον διχασμό, χωρίζουν τους Έλληνες σε εθνικόφρονες και προδότες. Και πια το ερώτημα απευθύνεται στον δήθεν κεντρώο και δήθεν φιλελεύθερο κ. Μητσοτάκη, αν τα αποδέχεται αυτά, αν τα υιοθετεί και αν τον εκφράζουν. Αν η κυβέρνηση του, δηλαδή, δεν είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, αλλά μόνο των δεξιών».

Απευθυνόμενος στη συνέχεια επί προσωπικού στον κ. Πλεύρη που βρέθηκε στο πάνελ της εκπομπής, ο κ. Μάντζος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν, κύριε Πλεύρη, πιστεύετε ότι είναι πατριωτισμός αυτές οι εμφυλιοπολεμικές κορώνες, για εμάς πατριωτισμός είναι να αγωνίζεσαι για τη δημοκρατία, την πατρίδα και τις ελευθερίες απέναντι στα σκοτεινά συστήματα, απέναντι στους εχθρούς εκτός και εντός της χώρας και απέναντι σε εκείνους που έχουν ναρκοθετήσει την εθνική ασφάλεια της χώρας σου. Εκείνους που επέτρεψαν σε κάποιους ιδιώτες, στρατιωτικούς, υπηκόους τρίτων χωρών, να έχουν στρατιωτικά, διπλωματικά, κρατικά απόρρητα στη διάθεσή τους, παρακολουθώντας το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων και αρχηγό της Αστυνομίας και δημόσιους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και εσάς προσωπικά.

Και εγώ ρωτώ, κύριε Υπουργέ, δεν θα ήταν πιο πατριωτικό να κάνετε μήνυση αύριο το πρωί στη δικαιοσύνη για να τη συνδράμετε, ώστε να αποκαλύψει ποιος είναι αυτός που έστησε το παρακράτος; Εκτός αν τον γνωρίζετε και δεν θέλετε να μας το πείτε και δεν πρέπει να είστε σε αυτήν τη θέση. Πατριωτισμός είναι να κάνετε μήνυση για να μάθουν οι Έλληνες πολίτες ποιος έστησε το παρακράτος και εκβιάζει υπουργούς του και όχι οι διχαστικές δηλώσεις».

Σχολιάζοντας δε τα όσα διαδραματίστηκαν στην πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ο Δ. Μάντζος υπογράμμισε ότι «ο κ. Φλωρίδης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχαν την υποχρέωση να διασφαλίσουν πως θα υπήρχαν οι δέουσες συνθήκες για μία τέτοια υπόθεση. Και αυτήν την τυπική υποχρέωση ο κ. Φλωρίδης δεν την εκπλήρωσε. Αντ’ αυτού, όλα τα προηγούμενα χρόνια, σχολίαζε την ουσία της υπόθεσης ως μη όφειλε.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει καμία αρμοδιότητα να σχολιάζει ανοικτές δικαστικές υποθέσεις, πανηγυρίζοντας για νίκες που πέτυχε η κυβέρνηση σαν να είναι οπαδικό το ζήτημα προσβάλλοντας τον αγώνα που κάνουν τόσα χρόνια οι συγγενείς αλλά και μια ολόκληρη κοινωνία για την αλήθεια».

Ερωτηθείς για το αν το ΠΑΣΟΚ θέτει ζήτημα παραίτησης του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης, ο Δ. Μάντζος ξεκαθάρισε: «Για εμάς, είναι πολλοί οι λόγοι που ο κ. Φλωρίδης δεν θα έπρεπε να εξακολουθεί να είναι Υπουργός Δικαιοσύνης και σήμερα προστέθηκε άλλος ένας».

Εξ άλλου, στον απόηχο των εξαγγελιών των μέτρων στήριξης για την ακρίβεια στα καύσιμα από τον Πρωθυπουργό, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «πολιτική επιλογή της κυβέρνησης που αποδεικνύει για πολλοστή φορά ότι στο δικό της πολιτικό παράδειγμα προέχει η λογική των κουπονιών, της υποστήριξης μέσω pass και η διαμόρφωση σχέσης εξάρτησης των πολιτών-πελατών/επαιτών από μια κυβέρνηση η οποία δήθεν από φιλόπτωχη και φιλάνθρωπη διάθεση και όχι ως ένα πραγματικό κοινωνικό κράτος, τους δίνει κουπόνια με τα μάτια πάντοτε στην κάλπη.

Είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν την υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας και το δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών, λόγω της ακρίβειας, θα τη διαθέσεις για να σβήσεις την πυρκαγιά τώρα εν τη γενέσει της με μείωση της έμμεσης φορολογίας ή αν θα εξαρτήσεις και άλλο τους πολίτες σου από pass.

Η Κυβέρνηση ΝΔ θέλει τους πολίτες εξαρτημένους από τα επιδόματα, για να της πουν και ευχαριστώ στην κάλπη».

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι όλες οι χώρες οι οποίες ήδη έχουν μειώσει την έμμεση φορολογία πριν από τις ευρωπαϊκές απαντήσεις «είναι εκείνες που ήταν μαζί μας στη δημοσιονομική περιπέτεια μετά το 2008. Είναι και η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Κύπρος και η Αυστρία και η Ιταλία. Είναι χώρες οι οποίες πέρασαν από δημοσιονομική στενωπό. Και παίρνουν τώρα τις πολύ σοβαρές και καθαρές πολιτικές αποφάσεις».

Υπενθύμισε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μιλούσε επί πολλά χρόνια για το πλαφόν στα καύσιμα και πως «τότε μας έλεγαν μαθητευόμενους μάγους, ενώ τώρα έρχονται και το υιοθετούν».