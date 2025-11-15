Μανώλης Χριστοδουλάκης κατά Τσίπρα: Παρά το rebranding δεν θα ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν την παράταξη και τη χώρα

Εναντίον του διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα στην προσπάθεια «επιστροφής» του με την ίδρυση νέου κόμματος τάσσεται ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης κάνοντας επίσης λόγο για «ανεκπλήρωτες προσωπικές φιλοδοξίες του παρασκηνίου».

Ο κ. Χριστοδουλάκης αξιοποιεί «σκληρά λόγια» για να περιγράψει το εγχείρημα Τσίπρα και να κρατήσει αποστάσεις από αυτό, ενώ τονίζει ταυτόχρονα αναφερόμενος στην ανάγκη διαλόγου με άλλα κόμματα ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει ένα πολιτικό κίνημα που δεν φοβάται να συζητά, αλλά και σίγουρα δεν συζητά από φόβο». Απευθυνόμενος ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα υπογραμμίζει δε, με συνέντευξή του στο Καρφί ότι: «Πιστεύω βαθιά ότι κάποιος που έχει κριθεί και ξανακριθεί στο παρελθόν, και ως διακυβέρνηση, αλλά και ως αντιπολίτευση, σίγουρα δεν μπορεί ετεροχρονισμένα να «αναστατώσει» τους κοινωνικούς συσχετισμούς. Και σίγουρα κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που όχι μόνο πλήγωσαν την παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο πλήγωσαν τη χώρα και την ίδια την Αριστερά».

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Οι απόψεις του κ. Χριστοδουλάκη αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά στην κινητικότητα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς αφενός συμφωνεί με την απόφαση Συνεδρίου του κόμματος περί αυτόνομης πορείας προς τις εκλογές και αφετέρου διαφωνεί επί της ουσίας με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, που δεν εξαιρεί το υπό συγκρότηση κόμμα Τσίπρα. Για τις μετεκλογικές συνεργασίες ο «Βενιαμίν» της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο, θα έχουμε εμείς την πρωτοβουλία να σχηματίσουμε κυβέρνηση με όρους προγραμματικής συνάφειας με την πολιτική μας πρόταση και με βάση την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, όπως προκύψει από την εκλογική διαδικασία». Αν όμως κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, όπως προσθέτει, αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι στην κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει τη σημερινή αδιέξοδη πολιτικής της».

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλάκη η διαφορά του ΠΑΣΟΚ με άλλα όμορα κόμματα είναι ότι: «Εμείς έχουμε θέσεις, προτάσεις, αξίες, ιστορική συνέχεια, συμπαγή ιδεολογική αναφορά και φυσικά γείωση στους μαζικούς χώρους και παρέμβαση στα κοινωνικά κινήματα. Αυτά δεν τα έχει κανείς. Άρα, κανείς σήμερα δεν μπορεί να απειλήσει το ΠΑΣΟΚ με όρους αντιπαραθετικούς ή υπαρξιακούς».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς με σημερινή δήλωσή του κάνει εκ νέου σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Πότε στην ιστορία της χώρας δεν υπήρξε κυβέρνηση σε τέτοια απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας. Χωρίζει άβυσσος πια το Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη από την κατανόηση των δυσκολιών των πολιτών. Κυβερνούν χωρίς επίγνωση, χωρίς σχέδιο και στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, έχουν αφήσει στο chat gpt τη διάγνωση και λύση των κοινωνικών ζητημάτων.»