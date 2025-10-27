Μαμουλάκης: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβεβαιώνει καρτέλ στην ακτοπλοΐα – Οι μεγάλες γραμμές είναι στα χέρια πολύ λίγων

Ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, στηλιτεύει την κατάσταση στην ελληνική ακτοπλοΐα, με αφορμή τα πορίσματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού που επιβεβαιώνουν τη λειτουργία καρτέλ στον κλάδο. Ο κ. Μαμουλάκης κάνει λόγο για υπέρογκες τιμές, γηρασμένο στόλο και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού, ζητώντας ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος, πράσινη μετάβαση και δίκαιη μεταφορική πολιτική που θα στηρίξει την Κρήτη και τους νησιώτες.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Ξέρετε ποιο είναι το πιο ακριβό ταξίδι στην Ελλάδα; Όχι το Παρίσι – Νέα Υόρκη. Είναι το Ηράκλειο – Πειραιάς. Για την ακρίβεια, Πειραιάς – Ηράκλειο. Οι Κρητικοί πληρώνουν πιο ακριβά τη θάλασσα απ’ ό,τι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ένα αεροπορικό εισιτήριο.

Και τώρα υπάρχει απόδειξη: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβεβαιώνει καρτέλ στην ακτοπλοΐα. Σήμερα 299 πλοία και 216 εταιρείες καλύπτουν την ακτοπλοΐα, αλλά μόνο 2, η Attica Group και η Sea Jets, ελέγχουν το 60% των θέσεων επιβατών.

Οι μεγάλες γραμμές, ακόμα και της Κρήτης, είναι στα χέρια πολύ λίγων. Ο ανταγωνισμός είναι εικονικός και οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν. Ο στόλος γερασμένος με μέση ηλικία περί τα 25 χρόνια. Πλοία 30 και 35 ετών που καίνε και ρυπαίνουν περισσότερο. Οι αυξήσεις στα καύσιμα περνάνε αυτούσιες στα εισιτήρια και το μεταφορικό ισοδύναμο δεν καλύπτει ούτε τα μισά. Τετραμελή οικογένεια πληρώνει πάνω από 400 ευρώ για μια απλή μετάβαση Πειραιάς – Ηράκλειο. Τα λιμάνια της Κρήτης λειτουργούν με χαρακτηριστικές ελλείψεις και καθυστερήσεις επενδύσεων. Το λιμάνι, δε, του Ηρακλείου, ξεπουλήθηκε στον όμιλο Grimaldi ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και των Μινωικών Γραμμών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού το λέει ξεκάθαρα: Υπάρχει συνεννόηση, χειραγώγηση ανάμεσα στις εταιρείες. Και ενώ οι όμιλοι θησαυρίζουν το κράτος πληρώνει 150.000.000 ευρώ το χρόνο επιδοτήσεις για άγονες γραμμές. χωρίς φθηνά και σύγχρονα πλοία. Η λύση είναι ξεκάθαρη:

Ρυθμιστικό δημόσιο πλαίσιο για σπάσιμο των καρτέλ και πραγματικό ανταγωνισμό.

Πράσινη μετάβαση, προσέξτε, με υποχρεωτικότητα απόκτησης νέων πλοίων.

Ανασχεδιασμός του δικτύου.

Η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος της Μεσογείου και όχι δορυφόρος του Πειραιά. Η Κρήτη δεν είναι άγονη γραμμή. Είναι νησί που ενώνει, παράγει ταξιδεύει. Ώρα να πάψει να πληρώνει πανάκριβα τη θάλασσα.».