Μακάριος Λαζαρίδης κατά Αντώνη Σαμαρά: Αν αγαπάει όπως λέει την παράταξη και την Ελλάδα οφείλει να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Απάντηση στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που προβλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά ήταν πολύ σκληρή προς την κυβέρνηση αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, με τον πρώην πρωθυπουργό να μιλάει για το παρασκήνιο της διαγραφής του από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα, μετά την έντονη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης είχε ζητήσει σε δηλώσεις του, από τον πρώην πρωθυπουργό να μην προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος και να κάτσει σπίτι του.

Ο Αντώνης Σαμαράς, αναφέρθηκε στη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ANT1. «Μου ζητάνε να προδώσω αυτά που πιστεύω, να ζητήσω και ταπεινά συγγνώμη για την αντίθεσή μου στο γάμο των ομοφύλων» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε αναφερόμενος στις δηλώσεις Λαζαρίδη: «Αυτά λοιπόν δεν λέγονται στην πολιτική “γέφυρες”. Λέγονται υποκρισία. Εδώ ένας δικός του παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζίρη: «Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του». Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία», είπε χαρακτηριστικά για το περιστατικό.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, παρότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν τον κατονόμασε, αντέδρασε άμεσα με ανάρτησή του στο Χ τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αγαπάει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Αντώνης Σαμαράς με αποκάλεσε βεζύρη επειδή έχω πει ότι αν ήμουν στη θέση του θα καθόμουν σπίτι μου και θα στήριζα την παράταξη που με τίμησε και με έκανε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω: Αν αγαπάει όπως λέει την παράταξη και την Ελλάδα οφείλει να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα το πράξει; Αν όχι, ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον κρίνει και πάλι αρνητικά».