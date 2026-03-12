Μ. Θεμιστοκλέους: Έρχεται άμεσα η προκήρυξη 850 θέσεων ιατρικού προσωπικού – Δημιουργία του νοσηλευτικού κλάδου

Η ενίσχυση ΕΣΥ με προσωπικό αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, τόνισε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θμιστοκλέους, μιλώντας στον Σκάι.

Ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε τον σχεδιασμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή «τρέχουν» ενεργές διαδικασίες για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό. Όπως ανέφερε, «μέχρι τις 20 Μαρτίου είναι ενεργή η διαδικασία για 1.696 θέσεις, οι οποίες αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και τους υπόλοιπους κλάδους του υπουργείου Υγείας, των οργανισμών και των νοσοκομείων». Διευκρίνισε ότι πρόκειται για θέσεις που αντιστοιχούν στον προγραμματισμό του 2025 και υλοποιούνται τώρα μέσω της σχετικής προκήρυξης. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι ήδη ανοιχτή η πλατφόρμα, υπογραμμίζοντας ότι παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ενδιαφερομένων. Επισήμανε ότι συνολικά για το 2026 ο σχεδιασμός προβλέπει 5.000 προκηρύξεις μόνιμων θέσεων και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, κάτι που, όπως σημείωσε, συνιστά μια πολύ μεγάλη ενίσχυση του συστήματος.

Αναμένεται προκήρυξη για το ιατρικό προσωπικό

Ο υφυπουργός προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει ξεχωριστή προκήρυξη για το ιατρικό προσωπικό, κάνοντας λόγο για περίπου 850 μόνιμες θέσεις γιατρών που θα αφορούν τα νοσοκομεία. Διευκρίνισε ότι η προκήρυξη αυτή αφορά τις νοσοκομειακές δομές και έρχεται να καλύψει ανάγκες του συστήματος σε αυτή τη φάση, ξεχωρίζοντας σαφώς τη διαδικασία για τους γιατρούς από εκείνη που είναι ήδη ενεργή για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Ο κ. Θεμιστοκλέους κατέστησε σαφές ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ δεν περιορίζεται μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά επεκτείνεται και στους γιατρούς, με μόνιμες θέσεις που στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων και στην ενίσχυση της καθημερινής παροχής υπηρεσιών υγείας.

Δημιουργία νοσηλευτικού κλάδου

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «στο επόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία του νοσηλευτικού κλάδου, μια παρέμβαση που θα δώσει στο υπουργείο μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να προχωρά σε πιο στοχευμένες κινήσεις για το νοσηλευτικό προσωπικό». Όπως εξήγησε, μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο θα μπορεί να εξεταστεί ακόμη και η δυνατότητα στοχευμένων αυξήσεων. Συνέδεσε μάλιστα αυτή την παρέμβαση και με τα ευρήματα από την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, σημειώνοντας ότι το βασικότερο παράπονο αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο ανέδειξε ότι η ενίσχυση του συγκεκριμένου κλάδου δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική επιλογή, αλλά είναι αναγκαία.

Αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «η αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς καταγράφει μια συνολικά θετική εικόνα. Το 75% χαρακτηρίζει τη νοσηλεία καλή ή πολύ καλή». Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα σημαντικό εύρημα, το οποίο δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις, οι πολίτες αναγνωρίζουν τη δουλειά που γίνεται και την προσπάθεια που καταβάλλεται στις δημόσιες δομές υγείας.

Η εφαρμογή Quality for all

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στην εφαρμογή Quality for all, την οποία παρουσίασε ως ένα νέο εργαλείο διοίκησης και διαφάνειας για το σύστημα υγείας. Όπως εξήγησε, «πρόκειται για μια πλατφόρμα που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και η οποία συγκεντρώνει δεδομένα από όλους τους οργανισμούς υγείας, προκειμένου να υπάρχει ενιαία και ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία του συστήματος». Όπως τόνισε, μέσα από την εφαρμογή αυτή θα είναι δυνατή η συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν, μεταξύ άλλων, το διαθέσιμο ιατρικό προσωπικό, την κατανάλωση φαρμάκων, αλλά και τις ανάγκες που εμφανίζονται σε κάθε περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ