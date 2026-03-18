Μ. Συρεγγέλα: Θωρακισμένη και κατοχυρωμένη η χώρα

Στην αμυντική θωράκιση της χώρας και τη δημοσιονομική συνέπεια αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, σε παρέμβασή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Η κ. Συρεγγέλα υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι πλέον «πραγματικά κατοχυρωμένη και θωρακισμένη», αποδίδοντας το αποτέλεσμα αυτό στην πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η βουλευτής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων, σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες είναι διακρατικές και «όλα είναι στο φως», μακριά από πρακτικές του παρελθόντος με μεσάζοντες. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση «δεν θα έμπαινε σε τέτοιες λογικές, να μην ψηφίζει κάτι που είναι υπέρ της χώρας».

Στο πεδίο της οικονομίας και των ελέγχων στην αγορά, η κ. Συρεγγέλα επεσήμανε τον ρόλο της ΔΙΜΕΑ, η οποία «και βάζει πρόστιμα σε κάποιους “πονηρούληδες” και ταυτόχρονα διενεργεί ελέγχους». Τέλος, αναφορικά με τα αιτήματα για μείωση φόρων, κάλεσε την αντιπολίτευση να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις αναπλήρωσης των εσόδων, υπενθυμίζοντας το αυστηρό ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. «Το “λεφτά υπάρχουν” το ακούσαμε στο παρελθόν και είδατε πού οδηγηθήκαμε», κατέληξε, υπογραμμίζοντας πως η όποια περαιτέρω στήριξη απαιτεί ρεαλιστικό σχεδιασμό ενόψει και της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής.

Μαρία Συρεγγέλα

