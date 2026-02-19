Μ. Χρυσοχοΐδης: Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις οικογένειες των αστυνομικών, τα εισοδήματά τους

Για τη σημαντική ενίσχυση των εισοδημάτων των ενστόλων μέσα στο 2025, τη μοναδική τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Πειραιώς και Νήσων, λέγοντας πως, πρόκειται τόσο για δικαίωση των κόπων και των αγώνων που έδωσαν οι αστυνομικοί, όσο και για μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της Κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργών.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις οικογένειες των αστυνομικών, τα εισοδήματά τους, την κοινωνική τους θέση για να αναδείξουμε τον Έλληνα αστυνομικό στη θέση που του αξίζει, δηλαδή του προσώπου και του θεσμού της Αστυνομίας, που εκπροσωπεί την ασφάλεια», ανέφερε.

Επιπλέον, ο κ. Υπουργός συνεχάρη τις Υπηρεσίες του Πειραιά για το αποτελεσματικό και καλό έργο τους σημειώνοντας πως η ηγεσία τόσο της Αστυνομικής Διεύθυνσης όσο και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Τροχαίας εργάζονται εξαιρετικά και αποτελεσματικά επιτυγχάνοντας όλους τους στόχους. Όπως σημείωσε: «Η φετινή χρονιά ξεκινάει καλά, διότι το 2025 υπήρξε ένας χρόνος αποφάσεων για να στηρίξουμε πολλά και δίκαια αιτήματα των αστυνομικών και βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά θετική θέση, οποία συνδυάζεται τόσο με την ενίσχυση του εισοδήματός τους, όσο και με την αύξηση του αστυνομικού έργου, την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, τη δουλειά που πραγματοποιούν – με εκπληκτικά αποτελέσματα – στις πόλεις, στις γειτονιές, στις συνοικίες, στη χώρα, στα σύνορα, παντού στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, με τους ελέγχους της τροχαίας κάθε μέρα στους δρόμους, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τη μείωση των θανάτων σε τροχαία δυστυχήματα. Η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ καθημερινά σε όλα τα σημεία της χώρας εγγυάται την ασφάλεια και την ακεραιότητα και των πολιτών, αλλά και της χώρας», σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κατέληξε, δε, σημειώνοντας πως, «θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο πάθος να υπερασπιζόμαστε και να εγγυόμαστε το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας».

Στην εκδήλωση των Συνδικαλιστικών Ενώσεων Πειραιά παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, ο οποίος ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μαζί με τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Αστυνόμο Β’ π. Αλέξιο Κουρτέση, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, Υποστράτηγος Αριστείδης Λυμπεράτος, Βουλευτές Πειραιά, Ανώτεροι Αξιωματικοί, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, όπως και εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας.