Μ. Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Η ασφάλεια βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη και επενδύσεις

Στον καθοριστικό ρόλο της ασφάλειας ως προϋπόθεσης κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο 1ο Blue Heritage Summit στη Θεσσαλονίκη.

Σε συζήτηση με θέμα «Η Ασφάλεια ως Πυλώνας Βιώσιμης Ανάπτυξης» που συντόνιζε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «η ασφάλεια είναι πολύτιμο αγαθό, ζητούμενο για τον καθένα, ανεξάρτητα από την κοινωνική του τάξη, το επίπεδο της μόρφωσής του, το πού κατοικεί και πού εργάζεται», ενώ πρόσθεσε ότι «η ασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονομίας».

Μιλώντας για τη συνολική στρατηγική του υπουργείου, σημείωσε ότι καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος ασφάλειας, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από την καθημερινή αστυνόμευση έως την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, ενώ τα αποτελέσματα, όπως είπε, είναι ήδη ορατά στην κοινωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο οργανωμένο έγκλημα, χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα σκουλήκι που τρώει τα σωθικά της κοινωνίας». «Πήραμε μια σειρά από πρωτοβουλίες, ιδρύοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές, όπως το λεγόμενο “ ελληνικό FBI” στη Βόρεια Ελλάδα, μια μεγάλη υπηρεσία με περισσότερα από 250 άτομα προσωπικό». Όπως πρόσθεσε, οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. «Δύο χιλιάδες συλλήψεις μέσα σε ενάμιση χρόνο, 650 προφυλακίσεις και 280 ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος έχουν αποδομηθεί», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σε ό,τι αφορά στην ενδοοικογενειακή βία, η οποία όπως είπε είναι «ένα πατρογονικό, αρχαϊκό πρόβλημα που για χρόνια ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλί», ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι σήμερα άνοιξαν τα στόματα και χιλιάδες γυναίκες και παιδιά προσφεύγουν στις αρχές και ζητούν προστασία. «Έχουν γίνει 13.000 χιλιάδες συλλήψεις στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, περίπου 700 άτομα έχουν προφυλακιστεί και οι υπόλοιποι είναι έξω με αυστηρούς περιοριστικούς όρους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «είναι μια σημαντική κοινωνική στήριξη προσφορά της αστυνομίας στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής της κοινωνικής αστυνόμευσης», ενώ αναφέρθηκε και στη διαχείριση της βίας ανηλίκων ως σύνθετου κοινωνικού ζητήματος, που η αστυνομία καλείται να λύσει με μεγάλη ευαισθησία και αποτελεσματικότητα.

Στο θέμα της καθημερινότητας των πολιτών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι η παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης έχει ενισχυθεί σημαντικά και στόχος είναι ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει καταγραφεί μεγάλη πρόοδος και στα τροχαία ατυχήματα, τα οποία μειώνονται σημαντικά, ενώ αλλάζει σταδιακά και η οδηγική συμπεριφορά των πολιτών. «Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 63 εκατομμύρια έλεγχοι αλκοτέστ. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, μέχρι πριν από 4-5 χρόνια, το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονταν με αλκοόλ πάνω από το όριο ήταν 7-8%. Σήμερα είναι 1,2%», υπογράμμισε, λέγοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συμμόρφωση των πολιτών και τη διαμόρφωση νέας οδικής κουλτούρας.

Ο Κ. Χρυσοχοΐδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κατάσταση στα πανεπιστήμια, που όπως είπε, «σήμερα, μετά από πολλές δεκαετίες, δεν υπάρχουν πια καταλήψεις. Δεν υπάρχουν τα φαινόμενα που εμπόδιζαν φοιτητές και διδάσκοντες να επιτελέσουν το έργο τους. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν πλέον ως κοιτίδες γνώσης και όχι ως εστίες ανομίας».

Σε ερώτηση για το πώς συνδέεται στην πράξη η ασφάλεια των πολιτών με τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, ο υπουργός τόνισε ότι «κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα αν δεν υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: πολιτική σταθερότητα, ασφάλεια και υποδομές». «Αν υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις, εκβιασμοί ή εκτεταμένη διαφθορά, καμία επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, από γεωπολιτικές συγκρούσεις έως το μεταναστευτικό, επισημαίνοντας την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων. Όπως είπε, στον Έβρο έχουν αναπτυχθεί εκτεταμένες υποδομές και συστήματα επιτήρησης, που έχουν οδηγήσει σε δραστικό περιορισμό των ροών, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες καταβάλλονται και στο θαλάσσιο πεδίο.

Τέλος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη γενικότερη κατάσταση ασφάλειας της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και στην «περίμετρο της φωτιάς». Όπως σημείωσε, αν και η χώρα δεν συμμετέχει στις συγκρούσεις, η γεωστρατηγική της θέση, ως όριο της Ευρώπης, επιβάλλει διαρκή επαγρύπνηση και ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας. «Δεν έχουμε καμιά συμμετοχή σε αυτήν τη φωτιά, αλλά είμαστε πολύ κοντά γιατί αποτελούμε το όριο της Ευρώπης και την απαρχή της Δύσης. Ως χώρα σε κρίσιμη στρατηγική θέση φροντίζουμε για την ασφάλειά μας, που είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας, ενώ με στοχευμένες κινήσεις και αποστολή εξοπλισμού συμβάλλουμε στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.