Μ. Χαρακόπουλος: Στην εποχή του TikTok τοξικότητα και ύβρεις στο Κοινοβούλιο

«Δεν μας τιμά το γεγονός ότι στο κατ’ εξοχήν βήμα αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, που είναι το βήμα της εθνικής αντιπροσωπείας της Ελληνικής Βουλής, του ναού της Δημοκρατίας του αποκαλουμένου, δεν έχουμε το επίπεδο της ρητορικής αντιπαράθεσης που χαρακτήριζε παλαιότερες δεκαετίες», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον σύντομο χαιρετισμό που κλήθηκε να απευθύνει στους τελικούς Αγώνες Λόγου, οι οποίοι διοργανώθηκαν από τα Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη, με τη συμμετοχή μαθητών από 29 σχολικές μονάδες της χώρας. Οι Αγώνες Λόγου πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, που παρακολουθούσε την αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το ζήτημα της καθιέρωσης των ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων, είπε χαρακτηριστικά: «Έμεινα εντυπωσιασμένος από το επίπεδο των επιχειρημάτων που αντιπαρέθεσαν οι δυο ομάδες, η “Θέση” και η “Άρση”. Θα τολμούσα να πω μακάρι αυτό το επίπεδο να χαρακτήριζε και τη σημερινή Βουλή. Η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και ανέπτυξε τη ρητορική τέχνη και σε αυτό βοήθησε, αναμφίβολα, το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Αλλά στις μέρες μας και, δυστυχώς, στις νεότερες γενιές βλέπουμε αυτός ο πλούτος της γλώσσας να μην αναπτύσσεται. Θα έλεγα, βλέπουμε μια λεξιπενία στην καθημερινότητά μας και αυτό δεν μας τιμά. Και ακόμη περισσότερο δεν μας τιμά το γεγονός ότι στο κατ’ εξοχήν βήμα αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, που είναι το βήμα της εθνικής αντιπροσωπείας, της ελληνικής Βουλής, του ναού της Δημοκρατίας του αποκαλουμένου, δεν έχουμε το επίπεδο της ρητορικής αντιπαράθεσης που χαρακτήριζε παλαιότερες δεκαετίες».

Ατάκες αντί επιχειρημάτων

Όπως εξήγησε ο γγ της ΚΟ της ΝΔ «αρχικά, η έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης επέβαλε στον αγορητή να μπει στον πειρασμό της ατάκας για τα “δελτία των 8”. Δεν αντιπαρατίθενται επιχειρήματα, αλλά πολλές φορές μέσα στον λόγο μας χρησιμοποιούμε ένα σύνθημα, μια ατάκα 10 δευτερολέπτων για να παίξει στα “δελτία των 8”. Κι αν αυτό ήταν κακό, του κακού η σκάλα δεν έχει τέλος. Στην εποχή των social media και του TikTok, βλέπουμε, δυστυχώς, ακόμη χειρότερα: Απουσία επιχειρημάτων, τοξικότητα, χαρακτηρισμούς, ακόμη και ύβρεις μέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν μας τιμούν όλα αυτά. Δυστυχώς, όλο και περισσότερο είμαστε σε μια εποχή που αντί του λόγου, “πίπτει ράβδος” και το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Αντί της πειθούς όλο και περισσότερο βλέπουμε φαινόμενα βίας, από τον σχολικό εκφοβισμό, το bullying στα σχολεία, μέχρι τις διεθνείς σχέσεις, την εισβολή σε μία τρίτη χώρα χωρίς αποφάσεις του ΟΗΕ, χωρίς, δηλαδή, να κατισχύει η έννοια του διεθνούς δικαίου».

Τέλος, ο κ. Χαρακόπουλος συνεχάρη τα παιδιά που συμμετείχαν στους Αγώνες Λόγου και ευχήθηκε καλή πρόοδο και επιτυχία στους στόχους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ