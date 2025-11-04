MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Χαρακόπουλος: Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ υπηρετούν με σοβαρότητα τα εθνικά συμφέροντα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με την ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, είχε ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Μετά τη συνάντηση δήλωσε:

«Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ επιτελούν, εδώ στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής, ένα άκρως εποικοδομητικό έργο, στηρίζοντας τα εθνικά δίκαια και προωθώντας πολιτικές προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών».

Σε μια εποχή που η αξιοπιστία των θεσμών βάλλεται πανταχόθεν, αλλά και η ίδια η κοινή ευρωπαϊκή ιδέα υπονομεύεται από τον αριστερό και υπερδεξιό λαϊκισμό, η παρουσία της Νεοδημοκρατικής ευρωομάδας, με τη σοβαρότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά της αποδεικνύει στην πράξη τη σημασία να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία που χάραξε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής εντάσσοντας την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους ευρωβουλευτές για την ενδελεχή ενημέρωση που μου παρείχαν για τις δράσεις της Ευρωβουλής σε σχέση με τα ελληνικά ενδιαφέροντα, βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα αναβαθμίσουμε περαιτέρω τον συντονισμό με την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα».

Σημειώνεται ότι ο κ. Χαρακόπουλος βρίσκεται στις Βρυξέλλες με κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που συμμετέχει στις εργασίες της 17ης Συνεδρίασης της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol.

Στη διάρκεια της συνάντησης του Γραμματέα της Κ.Ο. του κυβερνώντος κόμματος με την ευρωομάδα της ΝΔ συζητήθηκαν οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε κρίσιμους τομείς, όπως ο αγροτικός, νομοθετήματα που βρίσκονται υπό επεξεργασία και αφορούν τη χώρα μας και ζητήματα που πρέπει να αναδειχθούν σε επίπεδο Κοινοβουλίου.

Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ ευρωβουλευτών, αρμόδιων υπουργείων και επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε να υπάρχει αμοιβαία πληροφόρηση στους τομείς πολιτικής που έχει αναλάβει ο καθένας, προκειμένου να προωθούνται οι εθνικές θέσεις πιο αποτελεσματικά.

Τέλος, προτάθηκαν τρόποι στενότερης συνεργασίας της ευρωομάδας με την Κ.Ο. της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μάξιμος Χαρακόπουλος

