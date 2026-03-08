Μ.Χαρακόπουλος για την Ημέρα της Γυναίκας: Ηρωίδες οι γυναίκες στο Ιράν που βγάζουν τη μαντίλα

«Η ημέρα αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία και σημασία αν αναλογιστούμε ότι στην ευρύτερη γειτονιά μας υπάρχουν καθεστώτα στα οποία η γυναίκα αντιμετωπίζεται ωσάν να είναι κατοικίδιο. Και πραγματικά αυτή την εκδήλωση θα ήθελα να την αφιερώσουμε στις ηρωίδες γυναίκες στο Ιράν που βγάζουν τη μαντήλα με κίνδυνο ακόμη και να απολέσουν τη ζωή τους. Αυτές είναι οι πραγματικές ηρωίδες των ημερών», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση της Λαρισαϊκής Λέσχης για την ημέρα της γυναίκας, με θέμα «Τόλμησε να είσαι γυναίκα», με κεντρική ομιλήτρια την αντιπεριφερειάρχη Παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής, Ερρικα Πρεζεράκου.

Ο Θεσσαλός πολιτικός συνεχάρη τον πρόεδρο Γρηγόρη Πρεζεράκο και τα μέλη της Λαρισαϊκής Λέσχης για την όμορφη πρωτοβουλία της που «υπενθυμίζει την σημαντική παρουσία και προσφορά της γυναίκας στην κοινωνία μας. Την προσφορά της στην οικογένεια, πρώτα από όλα ως μητέρα, ως σύζυγος, ως σύντροφος. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι μια αφορμή να αναλογιστούμε πόσα έχουμε πετύχει διαχρονικά, έτσι ώστε η γυναίκα να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία. Αλλά είναι και μια υπόμνηση όλων αυτών που ακόμη πρέπει να γίνουν για να ξεπεράσουμε αναχρονιστικά στερεότυπα, που δυστυχώς εξακολουθούν σε κάποιο βαθμό ακόμη να υφίστανται. Χωρίς αμφιβολία, καθυστέρησε η γυναίκα να κατακτήσει τη θέση που της αρμόζει, προκειμένου να πετύχει την ισότητα και το σεβασμό όλων μας. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η πρώτη γυναίκα βουλευτής εξελέγη μόλις το 1953, στις επαναληπτικές εκλογές που έγιναν τότε, ως βουλευτής του Ελληνικού Συναγερμού του στρατάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου. Πολλά χρόνια μετά, μόλις το 2002 εξελέγη η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος Αθηναίων η Ντόρα Μπακογιάννη. Δύο χρόνια μετά, το 2004, στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, εξελέγη η αείμνηστη ‘Αννα Ψαρούδα Μπενάκη ως πρώτη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Η ‘Αννα Ψαρούδα Μπενάκη, την οποία προσφάτως την χάσαμε, ήταν και η πρώτη Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών το 2020. Και βεβαίως το 2020 εξελέγη η κ. Σακελλαροπούλου ως πρώτη Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αναμφίβολα, πολύ πιο γρήγορα έπρεπε να κατακτήσουν όλα αυτά τα ανδροκρατούμενα ως πρότινος κάστρα στην πολιτική».

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε, επίσης, ότι «δυστυχώς και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα. Η έκταση των γυναικοκτονιών και στην ελληνική κοινωνία μαρτυρά ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διαβούμε».

Τέλος, σημειώνεται ότι ο γ.γ της ΚΟ της ΝΔ θα μιλήσει αύριο (Δευτέρα 9/3), στις 19:00, στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κατερίνης στην εκδήλωση που διοργανώνει η Σχολή Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, μαζί με την ΔΕΕΠ Πιερίας της ΝΔ, με θέμα “Η κρίση στην ελληνική οικογένεια”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ