ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για την επίθεση στον Βορίδη: Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη στάθηκε Ανδρέας Λοβέρδος για όσα συνέβησαν χθες σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε σε ανάρτησή του πως η «βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία», ενώ πρόσθεσε πως «ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια».

Η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου για τον Μάκη Βορίδη:

Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη και της οικογενείας του.

Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία.

Ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια.

Δεν φοβόμαστε. Δεν θα συνηθίσουμε τη βία.

Ανδρέας Λοβέρδος

