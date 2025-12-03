Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: Το παιδί μου είναι το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ την πράξη του

Για πρώτη φορά έδωσε τη δική του απάντηση για τη σύλληψη του γιου του για επικίνδυνη οδήγηση ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας για την πρόσφατη υπόθεση σύλληψης του παιδιού του, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

«Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες, είτε άνδρες είτε γυναίκες είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι. Είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και ο νόμος συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο», όπως είπε ο κ. Λοβέρδος.

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο».

Σε βάρος του 19χρονου γιου του πρώην υπουργού είχε σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του αποδόθηκαν και πρόσθετες τροχονομικές παραβάσεις.

Το μισθωμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε κινούνταν με επικίνδυνους ελιγμούς μέσα σε κατοικημένη περιοχή και, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»

Ο πατέρας του, Ανδρέας Λοβέρδος, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η συγκεκριμένη φράση δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία, διευκρινίζοντας επίσης πως πρόκειται για τον μικρό του γιο, τον Δημήτρη, καθώς έχει δύο γιους.