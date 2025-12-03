MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: Το παιδί μου είναι το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ την πράξη του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για πρώτη φορά έδωσε τη δική του απάντηση για τη σύλληψη του γιου του για επικίνδυνη οδήγηση ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας για την πρόσφατη υπόθεση σύλληψης του παιδιού του, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

«Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες, είτε άνδρες είτε γυναίκες είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι. Είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και ο νόμος συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο», όπως είπε ο κ. Λοβέρδος.

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο».

Σε βάρος του 19χρονου γιου του πρώην υπουργού είχε σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του αποδόθηκαν και πρόσθετες τροχονομικές παραβάσεις.

Το μισθωμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε κινούνταν με επικίνδυνους ελιγμούς μέσα σε κατοικημένη περιοχή και, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»

Ο πατέρας του, Ανδρέας Λοβέρδος, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η συγκεκριμένη φράση δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία, διευκρινίζοντας επίσης πως πρόκειται για τον μικρό του γιο, τον Δημήτρη, καθώς έχει δύο γιους.

Ανδρέας Λοβέρδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χωρίς Κωνσταντέλια και Πέλκα στο “Κλ. Βικελίδης” για το ντέρμπι με τον Άρη ο ΠΑΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Τσιάρας: Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αντιπαράθεση στη Βουλή για τα αγροτικά μπλόκα – Χρυσοχοΐδης: “Δεν υπάρχει, ούτε βία, ούτε καταστολή”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση λέει ψέματα, δεν είναι πρόβλημα η βιωσιμότητα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο Ρομά μοτοσικλετιστή – Στο αυτόφωρο ο πατέρας του