Λοβέρδος για Άγιο Φως: “Πάση θυσία θα φτάσει στην Αθήνα” – Αυτό είναι το κυβερνητικό πλάνο για τη μεταφορά του

Αποφασισμένη είναι η κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στη Μέση Ανατολή. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, που βρίσκεται στις ΗΠΑ, τόνισε στο ΕΡΤnews ότι η τελετή αφής στον Πανάγιο Τάφο αναμένεται να πραγματοποιηθεί, έστω και με περιορισμένη παρουσία πιστών, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και των ισραηλινών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η μεταφορά του στην Αθήνα και από την Αθήνα σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι ένα γεγονός που συντελείται ανελλιπώς το 1948 και έπειτα πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα και σε συμβολικό αλλά και ουσιαστικό για την πίστη των Ελλήνων, την Ορθόδοξη πίστη», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για το Άγιο Φως

Το σχέδιο, όπως είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών, προβλέπει ότι ο ίδιος θα μεταβεί είτε στο Τελ Αβίβ είτε εφόσον καταστεί δυνατό, μέσω Ιορδανίας, ώστε να παραλάβει το Άγιο Φως και να το μεταφέρει αεροπορικώς στην Αθήνα. Η χερσαία ή θαλάσσια μεταφορά εξέταζεται επίσης αλλά δεν είναι πιθανή λόγω του ελάχιστου διαθέσιμου χρόνου μεταξύ της τελετής και της άφιξης στην Ελλάδα.

Παρά το κλείσιμο του εναέριου χώρου του Ισραήλ και τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς, η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να φτάσει το Άγιο Φως στη χώρα, ώστε στη συνέχεια να διανεμηθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις μέσω των καθιερωμένων πτήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άγιο Φως

