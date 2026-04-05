Λιβανός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, απαντά σε όσα αναφέρονται στις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις. Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών. Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».

