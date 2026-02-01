Λιβάνιος: Ετοιμάζουμε ηλεκτρονική ψήφο για τις αυτοδιοικητικές του 2028

«Η διαδικασία κύλησε ομαλότατα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο η οποία εφαρμόστηκε τις τελευταίες ευρωεκλογές, λέγοντας πως πλέον στόχος είναι να εφαρμοστεί στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο υπουργός σημείωσε στην ΕΡΤNews πως η επιστολική ψήφος θα λύσει ζητήματα μετακίνησης τα οποία είχαν εντοπιστεί και στις ευρωεκλογές τόσο όσον αφορά στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από και έπειτα ο υπουργός Εσωτερικών αποκάλυψε πως ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση προκειμένου να είναι έτοιμη η διαδικασία τη ηλεκτρονικής ψήφου στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

Όπως είπε, «την διαδικασία τη διαμορφώνουμε τώρα» αποκαλύπτοντας πως ίσως να υπάρχει ανάγκη μετακίνησης εντός δήμου. Θα μπορεί, είπε ο κ. Λιβάνιος, να ο πολίτης να μεταβεί σε κάποιο εκλογικό κέντρο στον Δήμο που βρίσκεται, ασχέτως εάν είναι εγγεγραμμένος εκεί. «Θα πηγαίνεις σε ένα εκλογικό κέντρο, εκεί ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα βεβαιώνει την ταυτ΄τητα και θα ψηφίζεις μέσω ενός τάμπλετ σε παραβάν. Θα μπορείς να ψηφίζεις πχ από την Αγία Παρασκευή να ψηφίζετε για τον δήμο Αλεξανδρούπολης».

Όλα αυτά τα εξετάζουμε προκειμένου να εφαρμόσουμε όλα τα εργαλεία προκειμένου να αυξήσουμε την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, είπε ο Θεόδωρος Λιβάνιος.