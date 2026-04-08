Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέκα χρόνια μετά πληρώθηκε νόμιμη επιδότηση αγρότισσας – Έχω υποχρέωση να παρεμβαίνω

Τις πολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και την εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Βουλευτής Σερρών της Ν.Δ. Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Ο κ. Λεονταρίδης είπε, αρχικά “Είναι στα καθήκοντά μου και έχω υποχρέωση ως βουλευτής ενός νομού κατεξοχήν αγρο-κτηνοτροφικού, να ζητώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ-θεσμικά με το κοινοβουλευτικό μου έργο, ερωτήσεις, επερωτήσεις, αναφορές, προσωπικά με την παρουσία μου στον φορέα, αλλά και τηλεφωνικά στη διοίκηση και τις υπηρεσίες του-να πληρώνονται οι επιδοτήσεις στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους έγκαιρα, ακριβοδίκαια και χωρίς προβλήματα (…). Αυτές οι συνομιλίες που έγιναν έχουν ως αντικείμενο την χρονική επίσπευση και μόνον της πληρωμής νόμιμων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων αγρότισσας τα οποία δικαιώματα είχαν ήδη οριστικοποιηθεί και τα οποία αυτή εισέπραττε επί πολλά χρόνια και πριν και μετά από τη δική μου διαμεσολάβηση. Δηλαδή, αυτά τα δικαιώματα τα έπαιρνε κατοχυρωμένα νόμιμα (…)”.

Παράλληλα, συμπλήρωσε “Το 2021 που αναφέρατε ήδη 6 χρόνια, καθυστέρησαν να πληρώσουν την επιδότηση του 2015. Προσέξτε τώρα και το πιο σημαντικό (…). Έξι χρόνια καθυστερούσαν να πληρώσουν την νόμιμη επιδότησή της, τα δικαιώματα της. Και φανταστείτε ότι πληρώθηκε για τα δικαιώματα του 2015-παρόλη την παρέμβαση μου-το 2025, δηλαδή 10 χρόνια αργότερα, αν είναι δυνατόν αυτό να το δεχθεί ο οποιοσδήποτε. Δηλαδή, αυτό για το οποίο εργάζεται, μοχθεί, δουλεύει καθημερινά και έχει έξοδα (…)”.

Ενώ μεταξύ άλλων, τόνισε “Δεν πήρε καν λεφτά γιατί τα πήρε το 2025 αυτά που δικαιούται το 2015, δέκα χρόνια αργότερα (…). Πολλές φορές έχω μιλήσει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσω ερωτήσεων και στη Βουλή. Αυτό είναι καθημερινότητα μας. Με ποια έννοια; Το λέω με την έννοια του ότι έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος του έχουν στερήσει την επιδότηση. Μέριμνά μου είναι να τον βοηθήσω, να το στηρίξω. Το δικό του πρόβλημα το κάνω δικό μου εσωτερικό πρόβλημα, γιατί έτσι έχω μάθει“.

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

