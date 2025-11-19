Λαζαρίδης κατά ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Αντιπεριφειάρχη Κρήτης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι άθλιοι συκοφάντες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη

Νέο γύρο σφοδρή πολιτικής αντιπαράθεσης κατά την διάρκεια την συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη.

Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ο κ. Λαζαρίδης είναι «μέλος ακροδεξιού πογκρόμ», υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας και πως επιτέθηκε «σωματικά» στον μάρτυρα της εξεταστικής και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Τζεδάκη.

Αντιδρώντας ο κ. Λαζαρίδης μίλησε για «άθλια και συκοφαντική ανακοίνωση» ενώ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο εισηγητής της ΝΔ κάλεσε μάλιστα τον κ. Τζεδάκη να απαντήσει εάν του επιτέθηκε σωματικά όπως αναφέρει η ανακοίνωση με τον μάρτυρα να διαψεύδει την συγκεκριμένη αναφορά.

«Εκπλήσσομαι από τα ψέματα που γράφει η ανακοίνωση. Όσοι εμπλέκονται στην ανακοίνωση είναι άθλιοι συκοφάντες και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Να γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ που γνωρίσαμε κατά το παρελθόν ότι με τέτοιες άθλιες ανακοινώσεις δεν θα κλείσουμε το στόμα μας. Θα μάθουν όλοι για την εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση. Θα μάθει ο λαός ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ με την καταχρεωμένη ΠΑΣΕΓΕΣ και μετά την πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος»

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τους τραμπουκισμούς Λαζαρίδη σε βάρος μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή

Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής . Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης.

Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του.

Συνεπώς αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και μέλος του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Τζεδάκης προχώρησε σε μια παραδοχή που προκάλεσε αίσθηση αναφέροντας στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως λάμβανε επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στη Νάουσα και τα Άγραφα αν και η κτηνοτροφική του δραστηριότητα περιορίζεται στον Μυλοπόταμο Κρήτης.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πως τα εκτός Κρήτης αγροτεμάχια δηλώθηκαν αυτόματα από το σύστημα του οργανισμού στο πλαίσιο εφαρμογής υπουργικής απόφασης για τη διανομή του εθνικού αποθέματος και όχι από τον ίδιο.

Στη συνέχεια ωστόσο έσπευσε να υποστηρίξει πως το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο πραγματικός αριθμός των ζώων που έχει κάθε κτηνοτρόφος αλλά οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες και ο ίδιος λάμβανε επι χρόνια επιδοτήσεις για βοσκοτόπια εκτός Κρήτης.

Οι τοποθετήσεις του κ. Τζεδάκη προκάλεσαν την έκρηξη του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη. “Ήρθατε εδώ να μας κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο που εσείς παίρνατε επιδοτήσεις” σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης προκαλώντας σφοδρή αντιπαράθεση με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη που οδήγησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση το κ. Τζεδάκης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «Εγώ ασχολούμαι με τη χάραξη αγροτικής πολιτικής στην Κρήτη. Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου να ξέρω τον αριθμό των ζώων. Δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που δηλωνόταν».

Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. Λαζαρίδης προκειμένου να υποβάλλει ερωτήσεις στον μάρτυρα.

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;

Σ.ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. Τουλάχιστον 10 – 12 χρόνια.

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είστε προσωπικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη;

Σ.ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Έχουμε μια πολιτική σχέση. Στηρίζω κάθε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, καθαρός πολιτικός , πιστεύω ότι θέλει να προσφέρει για το καλό της πατρίδας και για αυτό τον στηρίζω.

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τον είχατε ενημερώσει για την εικόνα που υφίσταται στην Κρήτη;

Σ.ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Και εγώ ενημερώθηκα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για αυτά τα θέματα. Και εγώ από τα μέσα τα έμαθα…δεν είναι δουλειά μου να μετρώ αιγοπρόβατα. Δουλειά είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δουλειά σας είναι, από το 2011, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση.

ΕΥ. ΛΙΑΚΟΥΛΗ (ΠΑΣΟΚ): Τι είναι αυτό; τι είναι αυτό; Τραμπουκισμός λέγεται.

Σ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ: Την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο.

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολη θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν ο μάρτυρας…

ΕΥ. ΛΙΑΚΟΥΛΗ: δεν σας βγαίνει.

Η ένταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε τον κ. Τζεδάκη πως γίνεται να κατάγεται από τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου και να λαμβάνει χρηματοδότηση για βοσκοτόπια στη Νάουσα και στα Άγραφα. “Μόνο του τα έβαζε το σύστημα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να κάνω ενοικιαστήρια σε άλλη περιοχή” είπε ο κ. Τζεδάκης .

“Αυτό σας το έχει βάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να το κάνετε; Τη μία χρονιά βοσκοτόπια στην Νάουσα την άλλη στα Άγραφα;” ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης .

“Πάω και κάνω την αίτηση και ενεργοποιώ και τα υπόλοιπα 100 στρέμματα μόνο του το σύστημα πάει και στα δηλώνει. Αυτή είναι η διαδικασία” πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Ο κ. Τζεδάκης ειρωνευόμενος μάλιστα τον εισηγητή της ΝΔ ρώτησε αν αυτός θα είναι ο τίτλος της Ομάδας Αλήθειας. “Εδώ δεν θα κάνετε μαγκιές κύριε Τζεδάκη.

«Δεν φταίει η ομάδα αλήθειας που έχετε βοσκοτόπια στη Νάουσα» απάντησε ο εισηγητής της Ν.Δ. Η συζήτηση πήγε στον αριθμό των ζώων με τον κ. Λαζαρίδη να υποστηρίζει ότι ο μάρτυρας έβλεπε τα ζώα να περνούν και δεν έκανε τίποτα

Ο κ. Τζεδάκης υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο αριθμός των ζώων αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και η τεχνική λύση. Στην αίθουσα επικράτησε πανδαιμόνιο με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη να απευθύνεται στον μάρτυρα φωνάζοντας: “Πήρατε καλά-καλά τα λεφτά από την τεχνική λύση και τώρα το πρόβλημα είναι η τεχνική λύση και οι υπουργικές αποφάσεις. Ήρθατε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο με τον οποίον πήρατε λεφτά”.

Εν μέσω απίστευτης έντασης ο πρόεδρος της εξεταστικής διέκοψε τη συνεδρίαση.