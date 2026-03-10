MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης κατά Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Ούτε κουβέντα δεν είπες για τον κουμπάρο σου”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το κλίμα έντασης που επικρατεί στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του πορίσματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώθηκε και στον οξύ διάλογο που είχαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο έντονος διάλογος εκτυλίχθηκε την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέβαινε από το βήμα της Βουλής και περνούσε από τον διάδρομο που χωρίζει τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα η συνομιλία να μην καταγραφεί από τα μικρόφωνα της αίθουσας. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, ο Μακάριος Λαζαρίδης, αντιδρώντας στις αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί «γαλάζιων στελεχών» που «λεηλάτησαν» τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του απηύθυνε τη φράση: «Ούτε κουβέντα δεν είπες για τον κουμπάρο σου».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος, σε υψηλούς τόνους, απάντησε: «Εμένα κανένας δεν πήρε ούτε ένα ευρώ πίσω από την πλάτη μου. Ούτε ένα ευρώ».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Μνημείο συγκάλυψης» το πόρισμα της πλειοψηφίας

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας το πόρισμα της πλειοψηφίας «μνημείο συγκάλυψης» και κάνοντας λόγο για «πλυντήριο για το ξέπλυμα ευθυνών».

«Ο πρωθυπουργός αρέσκεται σε μεγάλα λόγια περί σταθερότητας. Όμως σταθερότητα χωρίς λογοδοσία είναι σιωπηλή παρακμή και θεσμική σήψη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας τους τόνους στην Βουλή. Πρόσθεσε δε πως το πραγματικό δίλημμα είναι «με την αλήθεια ή με την ατιμωρησία, με τον έντιμο αγρότη ή με τα σκοτεινά δίκτυα, με τη Δημοκρατία ή με μια εξουσία που συγκαλύπτει».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε ότι οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης βαρύνονται με ποινικές ευθύνες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για πρακτικές απευθείας αναθέσεων. Όπως υποστήριξε, «συνολικά 175 υποθέσεις ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εκτιμώμενη ζημία 2,68 δισ. ευρώ», προσθέτοντας ότι «κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης διαβρώνεται». Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην επιστολική ψήφο των αποδήμων, λέγοντας ότι έγιναν απευθείας αναθέσεις ύψους 7,7 εκατ. ευρώ σε μία εταιρεία.

Μακάριος Λαζαρίδης

