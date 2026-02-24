Με δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης σχολιάζει η Αφροδίτη Λατινοπούλου την άγρια επίθεση που δέχτηκε ένας ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη αλλά και ο γιος του από ομάδα Ρομά.

Η επίθεση έγινε όταν ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να επιχειρεί να αφαιρέσει προϊόν από το κατάστημά του, τον συγκράτησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, επίσης Ρομά, και η ένταση κλιμακώθηκε. Περίπου 15 έως 20 Ρομά επιτέθηκε στον περιπτερά και στον γιο του, χτυπώντας τους με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

“Η άγρια επίθεση δεκάδων γύφτων σε ελεύθερο επαγγελματία (περιπτερά) και στο παιδί του στη Γαστούνη επειδή έπιασε γυφτάκι να κλέβει, αποτελεί μια ακόμη κραυγαλέα απόδειξη ότι η ασφάλεια στη χώρα έχει μετατραπεί σε ζητούμενο. Δεν πρόκειται για ένα «ατυχές συμβάν», αλλά για αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει επιτρέψει στην παραβατικότητα να ριζώσει και στην ατιμωρησία να λειτουργεί ως κίνητρο κλιμάκωσης της βίας”, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή της η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σημειώνει δε πως “η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Οι πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι, είτε απέναντι σε λαθρομετανάστες, είτε απέναντι σε γύφτους, είτε σε Έλληνες κακοποιούς, σε δράστες που λειτουργούν με θράσος και η δικαιοσύνη συχνά ακυρώνεται από ποινές που δεν εκτελούνται ή από επαναλαμβανόμενες αναστολές που μετατρέπουν την τιμωρία σε τυπική διαδικασία”.

Ακόμη κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ για ανοχή στην ανομία και επισημαίνει πως “η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Όταν αυτό το δικαίωμα καταρρέει, καταρρέει και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς”

Η δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου

“Πολίτες στο έλεος των γύφτων – Ως πότε η Νέα Δημοκρατία θα τους χαϊδεύει για “ψηφαλάκια”;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: πόσες ακόμη επιθέσεις πρέπει να καταγραφούν για να γίνει αντιληπτό ότι η κοινωνία βιώνει συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας; Πόσοι επαγγελματίες πρέπει να δουν το μεροκάματό τους να καταστρέφεται και την ίδια τους τη ζωή να απειλείται;

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι χωρίς αποφασιστικές τομές, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Οι προτάσεις είναι σαφείς και άμεσες:

α) Εφαρμογή συστήματος “threestrikes”, ώστε οι κατ’ επανάληψη δράστες να αντιμετωπίζουν πραγματική και αδιαπραγμάτευτη ποινική συνέπεια.

β) Δημιουργία νέων φυλακών για να εκτελούνται οι ποινές και να τερματιστεί η πρακτική της «καταδίκης χωρίς εγκλεισμό».

γ) Αύξηση των ποινών για βίαια και επαναλαμβανόμενα αδικήματα, με τέλος στις συνεχόμενες αναστολές που υπονομεύουν την έννοια της δικαιοσύνης.

Η ανοχή στην ανομία δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι πολιτική αποτυχία. Και κάθε νέο περιστατικό βίας αποδεικνύει ότι η σημερινή στρατηγική δεν προστατεύει τον πολίτη, αλλά τον αφήνει εκτεθειμένο.

Η κοινωνία δεν ζητά εξηγήσεις ούτε επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις. Ζητά πράξεις, αποτροπή και ένα κράτος που επιβάλλει τον νόμο χωρίς φόβο και χωρίς εξαιρέσεις.

