Λατινοπούλου για τον δράστη που καλούσε σε επίθεση εναντίον της: “Ζητάω να στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων – Γιατί να ψηφίζει;”

THESTIVAL TEAM

Για τις απειλές που δέχθηκε από τον 43χρονο ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ, μίλησε το πρωί της Παρασκευής η Αφροδίτη Λατινοπουλου.

«Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Δεν ήταν απλά εξύβριση, ζητούσε δημόσια την εκτέλεση μου, καλούσε σε ανθρωποκτονία. Είναι ένας άνδρας 43 ετών, υποτίθεται σε μια ηλικία που υπάρχει ωριμότητα. Αυτός είναι ο δημοκρατικός τους τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος που έχουν μάθει να μιλούν, με την απειλή και τον εκφοβισμό» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στο Action24.

Η ίδια, μάλιστα, διάβασε το μήνυμα που προκάλεσε την έρευνα της ΕΛΑΣ: «Έγραψε “ας της φυτέψει κάποιος αυτός που της χρειάζεται στο δόξα πατρί να ξεβρωμίσει ο τόπος” Αυτό δεν είναι δημοκρατία».

Παράλληλα ζήτησε «όταν κάποιος απειλεί τη ζωή ή προσπαθεί να επιβάλει μέσω της βίας τη σιωπή, εφόσον καταδικασθεί θα πρέπει να στερείται πολιτικών δικαιωμάτων. Γιατί να ψηφίζει; Να ψηφίζει αυτός που ζητά να εκτελέσουν κάποιον επειδή δεν συμφωνεί με τις απόψεις μας; Αυτή η ανοχή τόσα χρόνια σε όλα αυτά τα αριστερά σκουπίδια που νομίζουν ότι θα μας φιμώσουν, δεν περνάει πλέον».

Αφροδίτη Λατινοπούλου

