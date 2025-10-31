MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαμπρόπουλος: Απόφασή μας να εγκατασταθεί η αστυνομία όπου υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά

Eίναι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας η «εγκατάσταση» της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιοχές με Ρομά, υπογράμμισε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της «Νίκης» Σπύρου Τσιρώνη, για πρόσφατο περιστατικό κατά πυροσβεστικών δυνάμεων στον Ασπρόπυργο.

«Σε αυτές τις περιοχές, τις ευαίσθητες, με τους Ρομά, θα έχετε ακούσει και τελευταία τις αποφάσεις που πάρθηκαν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα εγκατασταθούν και θα είναι και αστυνομικοί μέσα, και σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν καταυλισμοί, θα δημιουργηθούν και θα σταλούν εκπαιδευμένοι άνθρωποι να παραβρίσκονται εκεί στους χώρους», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος και πρόσθεσε: «Γίνεται μια καλή και μεθοδευμένη δουλειά και προσπαθούμε να επιβάλουμε τον νόμο και την τάξη, όπως έχουμε υποχρέωση προς κάθε κατεύθυνση. Θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι πρέπει να πιστέψουν στο νόμο, να πειθαρχήσουν, να είναι καλοί και συνετοί πολίτες. Τους θέλουμε συνετούς και καλούς πολίτες, να ενταχθούν στην κοινωνία».

Ο κ. Τσιρώνης κάλεσε το υπουργείο να λάβει μέτρα γιατί παρατηρείται αύξηση περιστατικών και γιατί «η χλιαρή αντιμετώπιση δημιουργεί στους πολίτες την αίσθηση ότι η πολιτεία δεν μπορεί ή ακόμα δεν θέλει να τους προστατέψει».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το πρώτο εννιάμηνο του 2025, συγκριτικά με το πρώτο εννιάμηνο του 2024, στον Ασπρόπυργο, υπήρξε μείωση στις κλοπές-διαρρήξεις κατά 14,74%, σε κλοπές τροχοφόρων κατά 23,97% και στις ληστείες κατά 40%.

