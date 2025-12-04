Λαφαζάνης: Το σύστημα δεν θα μπορούσε να δυσφημίσει την Αριστερά όσο ο Τσίπρας, κανείς πολιτικός που εφάρμοσε μνημόνιο δεν είχε τύχη

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι «έχει δυσφημίσει περισσότερο από όλους την Αριστερά» εκτιμώντας ότι το πολιτικό εγχείρημά του δεν θα πετύχει καθώς «κανείς πρωθυπουργός που εφάρμοσε μνημόνιο δεν είχε τύχη στον πολιτικό στίβο», άσκησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης το βράδυ της Τετάρτης.

Λίγες ώρες μετά την εκδήλωση στο Παλλάς, ο κ. Λαφαζάνης είπε ότι «ο Τσίπρας δεν είχε καταλάβει καν τι σημαίνει Μνημόνιο. Ο Τσίπρας δεν είχε αντιληφθεί τις περιστάσεις. Εγώ έθεσα θέμα να βάλουμε στόχο την κυβέρνηση και μου έλεγαν ότι πάσχω από κυβερνησιμότητα. Τότε τους έλεγα δύο πράγματα θα μας πάνε ψηλά: όχι στα Μνημόνια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τα δύο τα ξεπούλησε ο Τσίπρας».

Σχολιάζοντας στο MEGA News την ομιλία του κ. Τσίπρα, ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε πως «δεν είπε ότι θέλει να ηγηθεί μιας νέας πολιτικής δύναμης. Είπε υποκριτικά να αυτοοργανωθείτε αλλά με ποιον φορέα; Ένα χρόνο νταραβερίζεται αν θα κάνει κόμμα, γράφει βιβλίο, δεν λέει τίποτα. Από ό,τι είδα εγώ την ομαδούλα, αυτοί είναι ακαδημαϊκοί σαν να κάνουν διάλεξη, κανείς δεν καταλάβαινε από κάτω τι έλεγαν».

Παράλληλα τόνισε ότι «εγώ δεν πήγα τον ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι προδώσανε και έκαναν κωλοτούμπες», προσθέτοντας ότι «με αυτά που έκανε ο Τσίπρας που εφάρμοσε ένα σκληρότατο Μνημόνιο έστρωσε τον δρόμο στον Μητσοτάκη. Το σύστημα δεν θα μπορούσε να δυσφημίσει την Αριστερά όσο ο Τσίπρας».

Στο πλαίσιο αυτό εκτίμησε, επίσης, ότι «ο Τσίπρας δεν πρόκειται να έχει απήχηση. Κανείς μνημονιακός πολιτικός δεν είχε τύχη στον πολιτικό στίβο. Πάρτε τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά».

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης υποστήριξε, τέλος, ότι «εξ ανάγκης με έκανε υπουργό ο Τσίπρας» επικαλούμενος όσα γράφει ο Γιάνης Βαρουφάκης στο βιβλίο τους: «Ο Βαρουφάκης είπε στον Τσίπρα “μόλις άκουσα ότι έκανες τον Λαφαζάνη υπουργό. Μου ήρθε νταμπλάς. Τι κάνεις; Βάζεις τον δραχμιστή σε οικονομικά υπουργείο και να είναι στη διαπραγματευτική ομάδα με την Τρόικα; Θα μας τινάξει στον αέρα και αφήνεις έξω τον Τσακαλώτο που έχουμε κοινές απόψεις».

Κατά τον κ. Λαφαζάνη «ο Τσίπρας του είπε “δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Κι εγώ δεν τον ήθελα αλλά είχε μια δύναμη και καλύτερα να είναι μέσα στην κυβέρνηση και να μας πολεμάει παρά από έξω”. Μάλιστα έμαθα ότι του είπε και κάτι χειρότερο: Καλύτερα να κατουράει μέσα παρά έξω».