Λαφαζάνης: Ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας για πρωθυπουργός, εγώ η άλλη λύση – Είμαι καταζητούμενος από την Ουκρανία

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο στράφηκε κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, σχολιάζοντας – από τη δική του οπτική – όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Ιθάκη», σε συνέντευξή του στο Action 25.

Ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο ίδιος είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία», ενώ τόνισε πως το διακύβευμα των επόμενων εκλογών δεν είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκείνος την πρωθυπουργία.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «πολιτική αλητεία» και εξαπάτηση των πολιτών, επισημαίνοντας την ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού συστήματος και την είσοδο νέων προσώπων.

«Δεν είναι δίλημμα το Μητσοτάκης – Τσίπρας»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σημείωσε ότι το πολιτικό σκηνικό υπερβαίνει το δίπολο των δύο ηγετών. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για φρέσκες δυνάμεις και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να διεκδικήσει τον πρωθυπουργικό θώκο. «Δεν είναι δίλημμα το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, η άλλη λύση είμαι εγώ. Γιατί όχι;» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε «γελοιότητα» τα όσα περιγράφει ο Τσίπρας στο βιβλίο του, κατηγορώντας τον ότι «μπερδεύει τη νέα Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση». Υποστήριξε ότι διατηρεί προσωπική γνώση των Ντμίτρι Μεντβέντεφ και Βλαντίμιρ Πούτιν και υπογράμμισε ότι είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία». Διευκρίνισε, επίσης, ότι ποτέ δεν αποκάλεσε τον Μεντβέντεφ «σύντροφο» με τη σημασία που αποδίδεται στον ελληνικό δημόσιο λόγο.

Ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε ακόμη ότι υπήρχε έτοιμη συμφωνία για αγωγό φυσικού αερίου μέσω Θράκης, με ισότιμη ιδιοκτησία Ελλάδας–Ρωσίας (50-50), και κατηγόρησε τον κ.Τσίπρα ότι «δεν γνώριζε καν» το περιεχόμενό της. Επανέλαβε τον χαρακτηρισμό περί «πολιτικής αλητείας», λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «άλλαξε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και έφερε το τρίτο μνημόνιο», προσθέτοντας ότι «η περιουσία της χώρας έχει υποθηκευτεί για 100 χρόνια».