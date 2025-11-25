Λαφαζάνης για βιβλίο Τσίπρα: Το παραλήρημα ενός πανικόβλητου – Είναι η σκέψη ενός πολιτικού βρυκόλακα

Για «παραλήρημα ενός πανικόβλητου» έκανε λόγο ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, με αφορμή τα όσα περιγράφει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Π. Λαφαζάνης, μιλώντας στην εκπομπή του Open «10 παντού», χαρακτήρισε την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα ως «πολιτική αυτοκτονία».

Ο Αλέξης Τσίπρας, διηγούμενος καταστάσεις και στιχομυθίες με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη όταν εκείνος ήταν υπουργός Ενέργειας, κατά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κατηγόρησε ότι «βρισκόταν σταθερά σε άλλο μήκος κύματος», χωρίς να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα.

Τσίπρας για Λαφαζάνη: Ο χρόνος δεν περίσσευε για ασκήσεις επί χάρτου

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη:

«Θεωρούσε βέβαιο ότι οι εταίροι δεν θα αποδέχονταν το δημοψήφισμα και πως έπρεπε να προετοιμαστούμε από τη Δευτέρα κιόλας για την επόμενη φάση: να ελέγξουμε τους βασικούς κρίκους του κράτους και να ξεκινήσουμε τη μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. “Εκεί θα οδηγηθεί το πράγμα”, είπε με σιγουριά. Πρότεινε μάλιστα να πάρουμε άμεσα τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον διέκοψα. “Τι ακριβώς παίρνουμε και πώς το παίρνουμε, Παναγιώτη;”. Εκείνη την ώρα δεν είχα καμία διάθεση για θεωρητικολογίες. Ήμασταν σε καθεστώς απόλυτης πίεσης. Το μόνο που χρειαζόμασταν ήταν συγκεκριμένες προτάσεις. Ο χρόνος δεν περίσσευε για ασκήσεις επί χάρτου. Επιπλέον, δεν είχα τη διάθεση να αναλώνομαι στις γνωστές συζητήσεις περί μετάβασης στο εθνικό νόμισμα, ενώ το είχα ξεκαθαρίσει κατ’ επανάληψη. Ο Λαφαζάνης βρισκόταν σταθερά σε άλλο μήκος κύματος. Για μερικούς συντρόφους μου είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβάνονταν έστω και στοιχειωδώς την πραγματικότητα. Ο Λαφαζάνης ήταν ένας από αυτούς».

Παναγιώτης Λαφαζάνης για Αλέξη Τσίπρα: Ήταν κυνικός και αδίστακτος -Τον έβλεπα και φοβόμουν

Από την πλευρά του, ο κ. Λαφαζάνης έκανε λόγο για παραλήρημα Τσίπρα, σημειώνοντας πως τον είχε συμβουλεύσει πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 «να μη λέει ότι “θα καταργήσουμε τα μνημόνια με έναν νόμο και ένα άρθρο” και εκείνος μου έλεγε “αυτά θέλει ο λαός”».

«Τον Αλέξη Τσίπρα τον μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η πρωθυπουργική καρέκλα. Τίποτα άλλο. Ήταν κυνικός και αδίστακτος. Εγώ τον έβλεπα και φοβόμουν», τόνισε.

Λαφαζάνης: Ο Τσίπρας με κρατούσε γιατί δεν μπορούσε να με διώξει

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ είπε ακόμα, αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό:

«Ο Τσίπρας με κρατούσε γιατί δεν μπορούσε να με διώξει. Αυτό που κάνει τώρα, που βάλλει εναντίον όλων και βγάζει λάδι τον εαυτό του περίπου, λέγοντας πως έκανε και κάποια λάθη, αυτό είναι πολιτική του αυτοκτονία. Γελάει ο κόσμος. Φαίνεται ότι είναι πανικόβλητος πλέον. Προσπαθεί να κρατηθεί κάπου για να επανέλθει. Και νόμισε ότι αν αρχίσει να πυροβολεί από εδώ και στο εξής όλους, αυτό θα του δημιουργήσει μια καλύτερη προοπτική. Αυτό μόνο ένας πολιτικά ανώμαλος θα μπορούσε να το φανταστεί. Είναι σκέψη πολιτικού βρυκόλακα», ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Λαφαζάνης.