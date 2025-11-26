Λαφαζάνης για Τσίπρα: Έκανε μεγάλη προδοσία απέναντι στον λαό – Έψαχνε συνέταιρο στην απάτη και βρήκε τον Καμμένο

Για «μεγάλη προδοσία σε βάρος του λαού» κατηγόρησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τον Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν «εκτός πραγματικότητας όταν έλεγε ότι θα καταργήσει το Μνημόνιο με έναν νόμο και ένα άρθρο» ενώ όσον αφορά τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ σχολίασε «ο Τσίπρας έψαχνε συνέταιρο στην απάτη και βρήκε τον Καμμένο».

Με αφορμή, μάλιστα, όσα αναφέρονται στο βιβλίο Τσίπρα για το πρόσωπό του, ο κ. Λαφαζάνης εκτίμησε ότι «ο Μητσοτάκης με σέβεται περισσότερο, ο Τσίπρας με θεωρεί εσωτερικό εχθρό και βλέπετε τι γράφει στο βιβλίο».

«Όταν έλεγε να καταργηθούν τα μνημόνια ήταν εντός ή εκτός πραγματικότητας; Γιατί με αυτή την εντολή βγήκε ότι θα τα σκίσει όλα με έναν νόμο και ένα άρθρο. Εγώ ήμουν εντός πραγματικότητας για τις δεσμεύσεις που είχαμε από τον λαό. Ο Τσίπρας μετέτρεψε το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη σε κανέναν σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη και εμένα με δίωξε 4 φορές δικαστικά και είχα και καταδίκες» είπε στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 2015.

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο Τσίπρας έκανε μεγάλη προδοσία απέναντι στον ελληνικό λαό και κατάργησε κάθε έννοια δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας με το ναι στο δημοψήφισμα που το έκανε όχι. Δεν ήταν μόνο ο Τσίπρας που ακύρωσε τις δεσμεύσεις και πήγε να ψηφίσει το μνημόνιο ήρθαν και τα συνεταιράκια του μαζί. Όλη η νομοθεσία είναι κατασκεύασμα ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. 240 ψήφους πήρε το 3ο Μνημόνιο στη Βουλή ενώ 40 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψηφίσαμε. Εξαπάτησε τους συνεταίρους και πήγε σε εκλογές – γιατί τους έλεγε ότι δεν θα κάνει εκλογές».

«Εγώ του είπα στου Τσίπρα “θέλεις να βάλεις πλατιά την υπογραφή σου στο Μνημόνιο; Μάλιστα αλλά να πας σε εκλογές κατευθείαν”. Ο Τσίπρας, όμως, αντί για το λαό πήγε στη Βουλή» υποστήριξε ο κ. Λαφαζάνης.

Εξιστόρησε, επίσης, ότι «εγώ κανόνισα τη συμφωνία με τη Ρωσία, ο Τσίπρας δεν ασχολήθηκε γιατί έκανε παιχνίδι. Δεν ήθελε να υπογράψει αλλά έλεγε άσε να κάνουμε παιχνίδι με τη Ρωσία για να το δημιουργήσω ως αντίβαρο στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Αλλά δεν το πήρε στο σοβαρά ότι θα αναπτύσσαμε στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία πολύτιμη στην περιοχή μας»

Ερωτηθείς, δε, αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ενώσει την αντιπολίτευση, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν κατηγορηματικά αρνητικός: «Ο Τσίπρας δεν μπορεί να ενώσει τίποτα. Αυτό που έκανε ήταν η πολιτική του αυτοκτονία, το βιβλίο αντί να βοηθήσει τον Τσίπρα βοηθάει τον Μητσοτάκη. Γίνεται της μουρλής στον λεγόμενο χώρο της αντιπολίτευσης και κατασπαράσσονται όλοι μεταξύ τους. Τα όσα έγραψε για τους υπουργούς του δείχνει και το ποιον του, έπρεπε να βγει στο βιβλίο χύνοντας δηλητήριο στους συνεργάτες του;»

Κλείνοντας ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είπε ότι «εγώ δεν ήξερα για τη συνάντηση με τον Καμμένο ούτε ότι είχε ραντεβού με τον Θεοδωράκη. Εγώ πίστευα ότι και οι δύο αυτές πολιτικές δυνάμεις δεν ήταν συμβατές με τις πολιτικές μάς θέσεις και με 149 βουλευτές έπρεπε να πάει σε εκλογές αλλά ζητούσε συνεταίρους στην απάτη και βρήκε τον Καμμένο».

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε, τέλος, ότι «φρόντισαν οι ΣΥΡΙΖΑιοι φίλοι μου να κοπεί η βουλευτική μου σύνταξη. Είχα 15 χρόνια στη Βουλή και το 2016 που συμπλήρωνα το 67ο έπρεπε να πάρω κανονική σύνταξη αλλά ο Κατρούγκαλος ανακοίνωσε την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης. Και την καταργείς και σε αυτούς που έχουν θεμελιώσει; Όταν την καταργείς αφορά αυτούς που θα θεμελιώσουν. Το έκανε επίτηδες ο Κατρούγκαλος και η Αχτσιόγλου. Οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά. Ο αντίπαλος σε σέβεται και λιγάκι, ο σύντροφος σου λέει σκύψε το κεφάλι»