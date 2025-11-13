MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Σε σύγχυση και απόγνωση το ΠΑΣΟΚ, αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη

THESTIVAL TEAM

«Σύγχυση και απόγνωση» καταλογίζουν κυβερνητικές πηγές στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις ανακοινώσεις του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος για την αναφορά του κ. Ανδρουλακη για τα «εγκλήματα τιμής» και επισημαίνουν ότι «αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλακη».

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να βγάλει από χθες δύο ανακοινώσεις, η μία πιο ακατάληπτη από την άλλη, στην προσπάθειά του να μαζέψει τα ασυμμάζευτα της χθεσινής πρωτοφανούς δήλωσης του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για τα “εγκλήματα τιμής”» ανέφεραν συγκεκριμένα οι κυβερνητικές πηγές.

«Ο κ. Τσουκαλάς έφτασε σήμερα στο σημείο να κατηγορήσει τον υπουργό Δικαιοσύνης για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε, ενδεικτικό της σύγχυσης και απόγνωσης του ΠΑΣΟΚ» επισήμαναν οι ίδιες πηγές και κατέληξαν: «Χαμένος χρόνος και κόπος. Αρκούσε μια συγγνώμη απόν τον κ. Ανδρουλάκη. Έστω και τώρα, ας την πει. Ποτέ δεν είναι αργά».

