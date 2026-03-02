MENOY

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη σήμερα με τους επικεφαλής των Πρεσβειών σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιήσει στις 12:00 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή, με στόχο τον συντονισμό των ελληνικών διπλωματικών αποστολών και την αποτίμηση της κατάστασης ασφαλείας.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ζητήματα προστασίας των Ελλήνων πολιτών, η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρχών και η παρακολούθηση των εξελίξεων που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

