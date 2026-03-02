Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη σήμερα με τους επικεφαλής των Πρεσβειών σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιήσει στις 12:00 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή, με στόχο τον συντονισμό των ελληνικών διπλωματικών αποστολών και την αποτίμηση της κατάστασης ασφαλείας.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ζητήματα προστασίας των Ελλήνων πολιτών, η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρχών και η παρακολούθηση των εξελίξεων που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.