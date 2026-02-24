Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα τέλη Μαρτίου αποφασίζεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο προγραμματισμός των παραγωγικών υπουργείων για το 2026 βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ως βασικές προτεραιότητες τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, τη περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι οι κεντρικοί στόχοι έχουν ήδη προσδιοριστεί από τον φετινό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σταθερά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως στα τέλη Μαρτίου θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας την ανάγκη συνέχισης της θετικής πορείας με στόχο νέα μείωση της ανεργίας, αλλά και μια πιο συνολική προσέγγιση των αλλαγών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις της AI στην εργασία αναμένεται να απασχολήσουν τόσο το σύστημα εκπαίδευσης όσο και τις πολιτικές για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, πεδία στα οποία –όπως είπε– υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Ως κεντρικό ζητούμενο της κυβερνητικής πολιτικής έθεσε, παράλληλα, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή συνιστά βήμα για καλύτερη αποτύπωση των συνθηκών στην αγορά και για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης:

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλή Σαρακοστή.

Η σημερινή μας συνεδρίαση αφορά τον προγραμματισμό των παραγωγικών Υπουργείων για το 2026. Οι κεντρικοί στόχοι έχουν ήδη τεθεί και προσδιοριστεί και από τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η συνέχιση των πολύ θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά.

Αυτό, βέβαια, σε συνδυασμό με μία πιο μακροσκοπική προσέγγιση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας και εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα από την οπτική γωνία του συστήματος εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα μέσα από την οπτική των πολιτικών μας για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, όπου νομίζω ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Κεντρικός σκοπός, προφανώς, παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά, με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί όπου η Αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Και βέβαια, ως προς την γενικότερη δημοσιονομική πορεία, νομίζω ότι η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού, με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας.

Οι πολίτες, ήδη, είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα.

Και βέβαια, εκκρεμεί ακόμα η νέα αύξηση – αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου.