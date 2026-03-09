MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός συνάντησε τους πιλότους των ελληνικών F-16 στην Κύπρο – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο υπόστεγο της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου σταθμεύουν τα ελληνικά F-16 που έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο, βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09/03) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, συναντήθηκε με τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και τους χαιρέτησε στον χώρο όπου επιχειρούν τα ελληνικά μαχητικά F-16.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο σημείο προσέδωσε πρόσθετο συμβολισμό στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα, στις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σταθεί ιδιαίτερα στην παρουσία των ελληνικών F-16 και των φρεγατών «Ψαρά» και «Κίμων», λέγοντας ότι «συγκίνησαν όλους μας» και ανέδειξαν, για ακόμη μία φορά, τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα.

Κύπρος Κυριάκος Μητσοτάκης

