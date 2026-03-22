MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κανείς δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα, μπορούμε την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτα μέτρα στήριξης της κοινωνίας προαναγγέλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τον σφοδρό πόλεμο των συμμάχων κατά του Ιράν.

«Κανείς δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα», διαβεβαιώνει ο πρωθυπουργός.

«Οι εξελίξεις απειλούν, πλέον, όλες τις χώρες με μία εκ νέου κλιμάκωση των ανατιμήσεων», καθώς ο πόλεμος εναντίον του Ιράν μαίνεται, προειδοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Realnews» της Κυριακής (22/03), και επισημαίνει ότι «συνεπώς, η ευρωπαϊκή αντίδραση δεν μπορεί να καθυστερήσει».

«Η συνετή διαχείριση της εθνικής οικονομίας έχει δημιουργήσει χώρο για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων χωρίς να αποσταθεροποιηθεί ο Προϋπολογισμός», τονίζει ο πρωθυπουργός και υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα».

Στη δήλωσή του στην «Realnews», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Η κλιμακούμενη σύγκρουση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή προκαλεί αλυσιδωτές συνέπειες σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καμία χώρα δεν είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι είναι πλήρως θωρακισμένη. Γι’ αυτό και επιβάλλεται η γρήγορη επαναφορά των εξελίξεων στο πεδίο της διπλωματίας και η προάσπιση ειρήνης και σταθερότητας, σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο και με τις διακρατικές συμφωνίες της χώρας μας.

Άμεση ήταν, παράλληλα, και η απάντησή μας στο τοπίο της οικονομίας, επιβάλλοντας ανώτατο ποσοστό κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου. Μια στοχευμένη παρέμβαση στήριξης του εισοδήματος απέναντι στον πληθωρισμό, αλλά και ένα προληπτικό μέτρο κατά της αισχροκέρδειας.

Στο μεταξύ, βέβαια, η πατρίδα μας δεν μένει παθητικός παρατηρητής. Άπλωσε, ήδη, ασπίδα προστασίας πάνω από την Κύπρο μαζί με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Συνδράμουμε, επίσης, τη γειτονική Βουλγαρία. Ενώ σε κάθε περίπτωση ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, διατηρώντας τη διπλωματική μας ετοιμότητα.

Πρόκειται για πολιτική η οποία πλαισιώνεται και από την ενεργή παρουσία ελληνικών αμυντικών συστημάτων στην περιοχή, με αποκλειστικό της στόχο την προστασία της διεθνούς ενεργειακής ασφάλειας. Μια εγγύηση ειρήνης και σταθερότητας, σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο και με τις διακρατικές συμφωνίες της χώρας μας.

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, περιθώρια εφησυχασμού. Η άμυνα, λοιπόν, στη νέα κρίση οφείλει να είναι ενιαία και ευρωπαϊκή. Με κοινό σχεδιασμό και με κρίσιμο εργαλείο τη δημοσιονομική ευελιξία των κρατών-μελών. Μόνο αυτή, άλλωστε, θα επιτρέψει την απορρόφηση των κραδασμών πριν εκείνοι μεταφερθούν στις κοινωνίες.

Ασφαλώς, το ενεργειακό μας μείγμα είναι σήμερα πιο διαφοροποιημένο από ό,τι ήταν την εποχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Και η συνετή διαχείριση της εθνικής οικονομίας έχει δημιουργήσει χώρο για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, χωρίς να αποσταθεροποιηθεί ο Προϋπολογισμός.

Καθώς, όμως, η ένταση παρατείνεται, διευρύνονται και τα μέτωπα της αστάθειας σε πολλά επίπεδα: στη ναυσιπλοΐα και στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες και στο κόστος παραγωγής. Εξελίξεις που απειλούν, πλέον, όλες τις χώρες με μια εκ νέου κλιμάκωση των ανατιμήσεων. Συνεπώς η ευρωπαϊκή αντίδραση δεν μπορεί να καθυστερήσει.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι κανείς πολίτης δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα. Όπως το έχουμε αποδείξει σε κάθε δυσκολία, θα δώσουμε και τώρα τη μάχη με όπλα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την πολιτική σταθερότητα. Με αποφασιστικότητα, σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα».

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

