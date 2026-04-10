Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι στον Επιτάφιο στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά

Σε κλίμα κατάνυξης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, παρακολούθησαν την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκη και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι παρακολούθησαν την Ακολουθία του Επιτάφιου θρήνου στον ναό της Μονής που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, αλλά εορτάζει και στην εορτή της Αγίας Κυριακής και βρίσκεται περίπου 12 χιλιόμετρα από τα Χανιά.

Intime

Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριακού συγκροτήματος του 16ου αιώνα, περιτριγυρισμένος από τα κελιά των μοναχών και τα άλλα κτίσματα σε μια ειδυλλιακή περιοχή στο βουνό πάνω από το χωριό του Βαρυπέτρου.

Intime

Η μονή στεγάζει το Κέντρο Ορθοδοξίας και Οικολογίας της μονής Χρυσοπηγής, όπου πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα της.

Είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης παρευρίσκεται ως Πρωθυπουργός στον συγκεκριμένο Ιερό Ναό για την Ακολουθία του Επιταφίου βιώνοντας μια κατανυκτική εμπειρία.

«Ω γλυκύ μου Έαρ» έγραψε σε ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόσφκι δημοσιοποιώντας τις σχετικές φωτογραφίες.

