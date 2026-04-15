Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντόνιο Κόστα συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε απόψε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κόστα ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση, καθώς και λύση που θα εξασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

