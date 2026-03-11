MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει πλαφόν στο κέρδος σε καύσιμα και τρόφιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Κωνσταντίνο Τασούλα σημείωσε πως: «Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα» και συνέχισε λέγοντας πως: «Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας».

Στη συνέχεια τόνισε πως: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Και στην προηγούμενη συνάντηση είχαμε πει ότι αυτό που θα διαχειριστούμε είναι μια διαρκής γεωπολιτικής αβεβαιότητα.

Η χώρα μας απέδειξε έμπρακτα ότι είναι ένας πυλώνας γεωπολιτικής ασφάλειας. Προστρέξαμε πρώτοι να υποστηρίξουμε την Κύπρο αποστέλλοντας αμυντικές δυνάμεις του ναυτικού και της αεροπορίας και ακολούθησαν και άλλες χώρες. Στην πράξη αποδείξαμε ότι το έδαφος της Κύπρου είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εξωτερικών καταβάλει τιτάνια προσπάθεια για να απεγκλωβίσει από εμπόλεμες ζώνες χιλιάδες συμπολίτες μας ενώ ταυτόχρονα σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα η χώρα μας δίνει το δικό της αγώνα ώστε αυτή η σύρραξη να μην επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές κοινότητες».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Έχουμε εκφράσει τη έντονη διαφωνία μας για οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση και στο Λίβανο. Και βέβαια εκτός από την γεωπολιτική διάσταση του ζητήματος μας απασχολούν οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης γι’ αυτό και σήμερα στις 2 το μεσημέρι οι υπουργοί Ανάπτυξης και Ενέργειας θα κάνουν ανακοινώσεις για την επιβολή πλαφόν και στα καύσιμα και στο περιθώριο κέρδους και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ»

«Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις αλλά θα μπει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και στο σούπερ μάρκετ με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο τρίμηνο και από εκεί και πέρα θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις επιπτώσεις στην κρίση εκφράζοντας την ευχή ότι θα οδηγηθούμε σε αποκλιμάκωση ώστε αυτό που είναι σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα να μη διογκωθεί περαιτέρω» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

