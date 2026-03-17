Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στον πόλεμο», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua στο πλαίσιο συνεδρίου του πρακτορείου Bloomberg, το μεσημέρι της Τρίτης (17/3).

«Η Ελλάδα στηρίζει την επιχείρηση “Ασπίδες” για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα αλλά δεν έχει υποστηριχθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μόνο από την Ιταλία και τη Γαλλία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όχι, η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στον πόλεμο και δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάθεση», υπογράμμισε.

Αν ζητηθεί από τις ΗΠΑ τόνισε: «Δεν θα εμπλακούμε σε καμία επιχείρηση όσο γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις. Προσπαθούμε να υπάρξει αποκλιμάκωση. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και να απειλεί τους γείτονές του».

Για το πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος επισήμανε: «Δεν έχω ιδέα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τέλος. Αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο διάστημα».

