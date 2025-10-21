Κυριάκος Μητσοτάκης για Διονύση Σαββόπουλο: “Ένας υπέροχος τραγουδοποιός, ένας ευαίσθητος Έλληνας”

Με λόγια συγκίνησης και προσωπικής εκτίμησης αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ο σπουδαίος δημιουργός «έφυγε αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος».

«Δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά ο Διονύσης μας δεν είναι πια εδώ. Με τον αποχωρισμό να συμβαίνει όπως τον είχε ο ίδιος τραγουδήσει: “Δεν είμαι εδώ”. Οι άλλοι “χτύπααν τον αέρα”. Και να ξεκινήσει, έτσι, ήρεμος το ταξίδι του προς μια “θάλασσα πλατιά”», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν «υπέροχο τραγουδοποιό, έναν ευαίσθητο Έλληνα και έναν υπεύθυνο πολίτη», επισημαίνοντας πως ο Σαββόπουλος «με το έργο και τη στάση του απέδειξε την αυθεντικότητά του και τη βαθιά του σχέση με τις εποχές που άλλαζαν».

Αναφερόμενος στη φιλία που τους συνέδεε, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «μέσα από αυτήν μπόρεσε να γνωρίσει μια ευγενική μορφή, που είχε το μοναδικό χάρισμα να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν και να αλλάζει και ο ίδιος, κρατώντας πάντα την αυθεντικότητά του».

Μιλώντας για το πρόσφατο βιβλίο του Σαββόπουλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χαρακτήρισε «ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών», μέσα από το οποίο ο δημιουργός «διηγείται τη ζωή του με την ίδια ζωντάνια και ευθύτητα που είχαν τα λόγια και οι νότες του».

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα μας τραγουδήσει, φέτος, ότι “τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε για άλλα δέκα χρόνια άιντε καθαρίσαμε”. Η βραχνή φωνή του, όμως, θα μας συνοδεύει για πάντα, πλουτίζοντας την καρδιά και τη σκέψη μας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κλείνοντας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του καλλιτέχνη, λέγοντας: «Τον αποχαιρετώ με οδύνη, με τη σκέψη μου στην αγαπημένη του Άσπα και στους δύο του γιους, Κορνήλιο και Ρωμανό. Τη φυσική του συνέχεια αναλαμβάνουν τα εγγόνια του Διονύσης και Ανδρέας. Και όλοι εμείς, τη διατήρηση της φωτεινής μνήμης του. RIP Νιόνιο».