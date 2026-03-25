Κυριάκος Μητσοτάκης για 25η Μαρτίου: Η επένδυση στην άμυνα είναι αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια

Μήνυμα με αιχμή την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής άμυνας και διατήρησης της εθνικής ενότητας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι Ελληνες που παρακολούθησαν την παρέλαση για την 25η Μαρτίου «μόνο περηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν», συνδέοντας τον εορτασμό της εθνικής επετείου με τη σημερινή διεθνή συγκυρία. Όπως είπε, «ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς» και γι’ αυτό, όπως τόνισε, «η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι, στη σημερινή συγκυρία, δεν αρκεί μόνο η αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά απαιτείται και εθνική ενότητα. Κλείνοντας τη δήλωσή του, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες, σημειώνοντας ότι η σκέψη της χώρας βρίσκεται πρωτίστως στον απόδημο ελληνισμό.

